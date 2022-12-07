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(ÖZEL) Kartal Kayra Yılmaz: Beşiktaş'a en iyi şekilde dönmek istiyorum 

DHA

(ÖZEL) Kartal Kayra Yılmaz: Beşiktaş'a en iyi şekilde dönmek istiyorum 


"Özellikle son 2 haftada yükselen bir performansımız var" 
"Kendi stadımızda kazanarak devam etmek istiyoruz" 
"En kısa sürede A Milli Takım formasını terletmek istiyorum" Olgucan KALKAN İbrahim ALİOĞLU / ANTALYA,(DHA)Ümraniyespor'un Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Kartal Kayra Yılmaz, "Süper Lig'de düzenli olarak oynadığım ilk yılım. Benim adıma çok da kötü gitmiyor, iyi gidiyor. Ancak tabii ki daha çok çalışarak takıma daha çok katkı vermek istiyorum. Seneye de Beşiktaş'a en iyi şekilde dönmek istiyorum" dedi.
Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına Antalya'da devam eden Ümraniyespor'da takımın genç oyuncularından Kartal Kayra Yılmaz, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. 
Çalışmaların iyi gittiğini ifade eden 22 yaşındaki futbolcu, "Buraya geleli yaklaşık 8 gün oldu. İyi çalışıyoruz, eksikliklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Özellikle ligde oynadığımız son 2 maçta yükselen bir performansımız var. Tabii ki eksiklerimiz de oluyor. Bunları, burada hocalarımız eşliğinde analiz ederek antrenmanda en iyi şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. 
"BEŞİKTAŞ'A EN İYİ ŞEKİLDE DÖNMEK İSTİYORUM" 
Süper Lig'de ilk kez bu yıl düzenli olarak oynadığını belirten Kartal Kayra Yılmaz, "Ben 1.5 senedir buraya geliyorum. Bu sene de buradayım. Süper Lig'de düzenli olarak oynadığım ilk senem oluyor bu sene. Benim adıma çok da kötü gitmiyor, iyi gidiyor. Ancak tabii ki daha çok çalışarak, takıma daha çok katkı vermek istiyorum. Seneye de Beşiktaş'a en iyi şekilde dönmek istiyorum" şeklinde konuştu. 
"KENDİ STADIMIZDA KAZANARAK DEVAM ETMEK İSTİYORUZ" 
Kendi taraftarları önünde atmosferin farklı olduğunu söyleyen genç orta saha, "Geçen seneden de konuşacak olursak orada farklı bir atmosferimiz oluyor, en azından takım adına öyle. Bundan sonra da stadımızda beraber inşallah kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu. 
"EN KISA SÜREDE A MİLLİ TAKIM FORMASINI TERLETMEK İSTİYORUM" 
Avrupa'da forma giyme hayali olduğunu söyleyen Kartal Kayra Yılmaz, sözlerini şöyle noktaladı: 
"Bundan sonraki kariyerimde hedefim şu. Seneye Beşiktaş'ta devam edip oynamak istiyorum. Sonrasında da Avrupa hayalim var. Tabii A Milli Takım formasını da en kısa sürede terletmek istiyorum." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
-Kartal Kayra Yılmaz'ın açıklamaları 
-Kartal Kayra Yılmaz'ın antrenman görüntüleri 
Detaylar  DHA-Spor Türkiye-Antalya Olgucan KALKAN-İbrahim ALİOĞLU
2022-12-07 10:10:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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