Antalyaspor - Fenerbahçe: 1-2



Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA)-

STAT: Corendon Airlines Park Antalya

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Çağlar Uyarcan, Aleks Taşçıoğlu

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Alperen Uysal Bünyamin Balcı, Ömer Toprak (Dk. 85 Mustafa Erdilman), Veysel Sarı, Cemali Sertel, Ufuk Akyol (Dk. 78 Soner Aydoğdu), Fernando Martins, Fredy (Dk. 67 Sinan Gümüş), Güray Vural, Luiz Adriano (Dk. 67 Gökdeniz Bayrakdar), Haji Wright

FENERBAHÇE: Altay Bayındır Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+10 Gustavo Henrique), Arao, Diego Rossi (Dk. 66 İrfan Can), Crespo (Dk. 66 Zajc), Lincoln (Dk. 46 Emre Mor), Joshua King, Batshuayi (Dk. 85 Alioski)

GOLLER: Dk. 14 Haji Wright (Antalyaspor), Dk. 55 ve Dk. 62 (P) Batshuayi (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Fernando Martins, Fredy, Güray Vural, Gökdeniz Bayrakdar (Antalyaspor), Serdar Aziz, Alioski (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Alfons Groenendijk (Teknik Sorumlu) (Antalyaspor)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise Haji Wright'tan geldi. Kırmızı beyazlılar ligde oynadığı son 3 maçından yenilgi ile ayrılırken, Fenerbahçe ise son 2 lig maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

10'uncu dakikada Antalyaspor savunmasında uzun atılan pasta ceza alanı dışında Haji Wright'ın kafa ile indirdiği topu önünde bulan Luiz Adriano'nun vuruşunu kaleci Altay kontrol etti.

11'inci dakikada Fenerbahçe atağında savunmadan seken topu ceza alanı içerisi sol kanatta önünde bulan Joshua King'in sağ ayağıyla sert vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

14'üncü dakikada sol kanattan Güray Vural'ın ortasına altıpas içerisinde Haji Wright'ın kafa vuruşu kaleci Altay'ın bakışları arasında ağlarla buluştu: 1-0.

20'nci dakikada Güray Vural'ın sol kanattan arka direğe ortasına Bünyamin Balcı'nın diziyle yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

28'inci dakikada Fernando Martins'in kendi ceza alanı içerisinde kafayla yanlış pasını önünde bulan Diego Rossi'nin yaptığı vuruş kale direk dibinin yanından auta gitti.

43'üncü dakikada sol kanattan ceza alanı altıpas içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşu üst direkten oyun alanına dönerken Antalyaspor savunması sonrasında topu uzaklaştırdı.

55'inci dakikada sağ kanattan Szalai'nin ceza alanı içerisine yaptığı ortaya Joshua King kafayı vururken meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Topu altıpas içerisinde önünde bulan Batshuayi'nin kafayla boş kaleye yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-1.

60'ıncı dakikada Fenerbahçe atağında sol kanattan King'in yaptığı ortaya Batshuayi kafayı vururken top Güray'ın eline çarptı. VAR kontrolü sonrası hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi.

62'nci dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Batshuayi topu ve kaleci Alperen'i farklı köşelere gönderdi: 1-2.

70'inci dakikada orta alandan topu alan Ufuk Akyol'un ceza alanı dışına kadar sürdüğü topla yaptığı vuruş az farkla yandan auta gitti.

74'üncü dakikada Antalyaspor'da Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ceza alanı arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Haji Wirght'ın yaptığı kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN

2023-01-03 22:17:07



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