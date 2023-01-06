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Operation Fortuna (Servet Operasyonu) filminin galası Antalya´da yapıldı

DHA

Operation Fortuna (Servet Operasyonu) filminin galası Antalya´da yapıldı


Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'da çekimleri gerçekleştirilen, yönetmenliğini Guy Richie´nin yaptığı, başrollerinde ise Jason Statham, Huch Grant, Aubrey Plaza, Josh Harnett gibi ünlü oyuncuların rol aldığı Operation Fortuna (Servet Operasyonu) filminin galası Antalya´da yapıldı.
Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Regnum Carya Otelde gerçekleştirilen gala ve filmin gösterimine filmin yapımcısı Zeynep Santıroğlu Sutherland, filmde rol alan Türk oyuncular Tim Seyfi, Ozan Ayhan, Aksel Üstün, Bestemsu Özdemir, Serik Kaymakamı Cemal Şahin ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu ve davetliler katıldı.
`EN GURUR VERİCİ YANI ANTALYA´DA BÖYLE BİR FİLMİ ÇEKMİŞ OLMAMIZ´
13 Ocakta Türkiye´de gösterime girecek olan film ile ilgili açıklama yapan Az Celtic Film Yapımcı ve Şirket sorumlusu Zeynep Santıroğlu Sutherland, "Operation Fortune (Servet Operasyonu) biz Antalya´da çektik. Filmin tamamını Antalya´da çektik diyebiliriz. Sadece çok ufak bir kısmı Katar ve İngiltere´de çekildi. Filmi izleyenler tamamen bir Antalya filmi izleyecekler. Enteresan bir tesadüfte cereyan ediyor. Filmin ilk çekim gününü Regnum Otelde gerçekleştirmiştik. Şu anda yine buradayız ve filmin sonunu getirmiş oluyoruz. Çok heyecanlıyız. İlk kez ekibimiz ve kastla paylaşacağız. Antalya´dan çok yardım aldık. Özellikle resmi kurumlardan valilik, kaymakamlık, belediye, havaalanı, Expo Center olsun, halk olsun herkes çok yardımcı oldu. Kaleiçi´nde çok çekimler yaptık. Bizim için çok keyifli bir süreçti. Filmin yönetmeni, 2´nci filmini çekmek üzere Antalya´ya gelecek. Bu da bizim için ekstra bir mutluluk. Çok heyecanlıyız. Umarım herkes bizim heyecanımızı paylaşır ve filmi beğenir. Film 13 Ocak´ta izleyici ile buluşacak. Bizim için çok sürükleyici bir iş oldu. En gurur verici yanı Antalya´da böyle bir filmi çekmiş olmamız" dedi.
`ANTALYA BU TARZ FİLM ÇEKİMLERİNE ÇOK UYGUN BİR ŞEHİR´
Filmin oyuncularının neredeyse Antalya´da yaşadığını ifade eden Sutherland, "Jason Statham, Huch Grant, Aubrey Plaza, Josh Harnett hepsi Hollywood yıldızları ve Antalya´da bir sürelerini geçirdiler. Ailelerini buraya getirdiler. Bazıları tekrar geldi. Antalya bu tarz film çekimlerine çok uygun bir şehir. Keşke burada bir film stüdyosu olsa daha fazla imkan olsa. Biz film yapımcıları daha çok film getirsek Antalya´ya. Antalya´nın film çekmeye ışığı çok müsait. Havası ve otelleri ile sinema sektörü Antalya´ya çok yakışıyor. Biz Operation Fortune´yi Antalya´da pandemi sırasında çektik. Neredeyse bütün iş yerlerinin kapalı olduğu bir süreçti. O dönemde ekonomik anlamda da filmin Kaleiçi esnafına çok büyük katkısı oldu. Bu tarz filmler gittikleri yerlere turizm gibi ekonomik katkı sağlıyorlar. Çünkü her sektörden kişi ile çalışma imkanımız oluyor. Filmdeki giderler hayat içerisindeki harcamaların tamamı gibi. Umarım herkes filmi beğenir" diye konuştu.
`HOLYWOOD OYUNCULARI İLE KARMA FİLMLER ÇEKİLMESİNİN ARTIK ZAMANI GELDİ´
Filmi kendisinin de ilk kez izleyeceğine dikkat çeken oyuncu Tim Seyfi, "Filmi bu gece bende ilk kez izleyeceğim. Büyük bir heyecan var. Bunu Türkiye ve bütün dünya ile paylaşmakta çok güzel. Bu kadro çok muhteşem bir kadroydu. Guy Richie benim en sevdiğim yönetmenlerden birisiydi. Böyle bir yönetmenle bu filme dahil olmak çok güzel. Oyuncuların tamamı inanılmaz sevdiğim oyuncular. Çok keyifli çalıştık. Güzel anılarımız oldu. Normalde ben sette çok rahat bir oyuncuyum. Yönetmen Guy Richie olunca çok heyecanlandım. Ama çok samimi biri. Kendisi ile çok iyi anlaştık. Son yıllarda birkaç defa uluslararası projelerde dahil oldum. Bu oyuncular o kadar mütevaziler ki çok kibarlar. Çay için bile 5 defa rica ederler. Havası olmayan ve profesyonel insanlar. Çok başarılı oyuncular bunu da hak ediyorlar. Hollywood oyuncuları ile karma filmler çekilmesinin artık zamanı geldi. Bizim yeni nesil oyuncular çok başarılı. 10 yıl önce fazla görmüyorduk ama artık uluslararası standartlara çok rahat ulaşıyoruz. Filmde rol alan Türk oyuncular çok güzel oynuyorlar. Biz çok güzel ilerliyoruz. Antalya artık bir Hollywood olabilir. Denizi var, oteller güzel, insanlar muhteşem. Antalya çok güzel. Ben yurt dışında yaşıyorum, Türkiye´de olmak beni her zaman mutlu ediyor. Ülkemizin kıymetini bilelim" dedi.
 `BENİM İÇİN ÇOK FARKLI BİR DENEYİMDİ´
Kendisi için farklı bir deneyim olduğuna vurgu yapan oyuncu Ozan Ayhan, "Sergi rolünü oynuyorum. Benim için çok farklı bir deneyimdi. Uluslararası projede olmak. Pandemi dönemiydi. Bütün ekip iç içe çalıştık. Dışarı ile bağlantımız kopuktu. Çok keyifli ve heyecanlı bir süreç geçti. Film çekimleri sırasında gün içerisinde değiştirmemiz gereken dört maskemiz vardı. Bu dört maskenin de renkleri farklıydı. Belirli saatlerde gelip maskelerimizi değiştiriyorlardı. Uyarılar yapılıyordu. Benim için asıl büyük tecrübe, Guy Richie ile tanışmak, onunla çalışmak. Jason Statham çok sempatik. Çok enerjik" şeklinde konuştu.
 `EN SEVDİĞİM YÖNETMENLE FİLM ÇEKMEK BENİM İÇİN HAYAL GİBİYDİ´
En sevdiği yönetmenle film çekmenin kendisi için hayal gibi olduğunu söyleyen oyuncu Aksel Üstün, "Ben yut dışında doğdum büyüdüm ama kendimi Türk hissediyorum. Antalya´ya gelmek, en sevdiğim yönetmenle film çekmek benim için hayal gibiydi. Antalya´nın da Hollywood gibi bir yer olabileceğine inanıyorum. Benim için çok büyük bir keyifti. Yabancı oyuncular buraya gelip bizim çalıştığımız şartları görüyorlar. Onlar da şaşırıyor. Biz onlara hayranız onlar da bize. Hayatta paylaşılınca herkes birbirinden bir şeyler öğreniyor. Yabancı oyuncularla çalışmak çok güzel bir duygu. Aynı sette bir arada olunca önce hayal gibi geliyor sonra unutuyorsun. O da aynı senin gibi çalışıyor. Onlarla birlikte çalışmak sanki Türk milli takım ile Brezilya veya Arjantin ile oynayacak gibi birlikteydik. Hepimiz kardeş gibi güzel vakit geçirdik. Oyunda Jason Statham özel bir ajan rolünde bir şeyin peşinde ve yakalamaya çalışıyor, bende onun rakip ajan poziyonundayım" dedi. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2023-01-06 22:10:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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