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'15 gramlık ambalajda binde 4 oranında salep tozu var'

DHA

'15 gramlık ambalajda binde 4 oranında salep tozu var'


Tolga YILDIRIM/ ANTALYA, (DHA)GIDA Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, salep, limonata, muzlu veya çilekli, çikolatalı gofret, bisküvi gibi çok sayıda gıdanın ambalajında belirtilen ürünün içerikte çok az kullanıldığına dikkat çekti. Tüketicinin ambalaja aldanmayıp, etiketi okumasını öneren Manavoğlu, "15 gramlık ambalajda satılan salepte binde 4 oranında salep tozu bulunuyor. Yüzde 70'i şeker, kalanı aroma verici, kıvam artırıcı ile katkı maddesinden oluşuyor" dedi.
Kış aylarının vazgeçilmez içeceği arasında yer alan salep, kilogramı 3 bin liradan alıcı buluyor. Çoğunlukla 50 veya 100 gramlık paketlerde satılan salep, soğuk kış günlerinde sağlığa yararıyla da en çok tercih edilen içecekler arasında yer alıyor. Türkiye'nin Ege, Marmara, Batı Karadeniz bölgelerinde yetişme alanları bulunan salep, özellikle Burdur'un Bucak ilçesinde çok fazla yetişiyor. İştah açması, üst solunum yollarını yumuşatması, bağırsakları düzenlemesi, vücut sıcaklığını dengede tutup, direnci ve kuvveti artırması, kalbin düzenli çalışmasına yardımcı olması, sinirleri yatıştırması ve düzenli içildiğinde anne sütünü artırmasıyla 'şifalı içecek' olarak adlandırılan salep, orkide bitkisinin yumrusundan elde edilerek toz haline getirildikten sonra süt eklendikten sonra tüketiliyor.
'GERÇEK SALEP Mİ?'
Market raflarında da 15 gramlık ambalajlarda satışa sunulan salep, uygun fiyatından dolayı tüketicilerin tercihleri arasında yer aldı. Ambalajda toz veya likit olarak şişelerde satışa sunulan salep, fiyatı ve içinde kullanılan ürünler nedeniyle tüketicinin aklına 'Gerçek salep mi?' sorusunu getirdi. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, gerçek salebin, orkide bitkisinin yumrusundan elde edilen salep tozunun sütle kaynatılarak tüketilen içecek olduğunu vurguladı. 'Gerçek salep mi?' sorusuna yanıt arayanların marketlerdeki toz salep veya şişedeki likit salebin ambalajında 'İçindekiler' bölümünü okumasını öneren Manavoğlu, tüketicilerin bilinçli olarak istediği ürünü satın alması gerektiğini dile getirdi. 
15 GRAMLIK AMBALAJDA BİNDE 4 SALEP, YÜZDE 70 ŞEKER
Ambalajlı gıda ürünlerinin 'İçindekiler' kısmında yazanları, tüketicilerin kendilerine sıkça sorduğunu kaydeden Manavoğlu, "Kış aylarında toz salep bol tüketiliyor. Şişelerde sıvı salep tüketimi de yapılıyor. Ambalajlı toz veya şişedeki sıvı salebin içeriğine baktığımızda binde 4 salep görülüyor. Toz salebin yüzde 70'inde şekerin yanı sıra aroma verici, kıvam artırıcı ve katkı maddesi yer alıyor. Binde 1 veya 4 oranında salep kullanılıyor. Salep orkide bitkisinin yumrusundan elde edilip, toz haline getirilen, süt eklenerek yapılan içecek. Tüketici gerçek salep içmek istiyorsa ürünü yüzde 100 salep alması gerekir. Tüketicinin yaklaşık 15 gramlık ambalajda toz şeklinde salep diye aldığı ürünün binde 4'ünde salep var" diye konuştu. 
Tüketicinin alışveriş alışkanlığında değişiklik yapması gerektiğini vurgulayan Manavoğlu, "Gıda ürünlerinin çoğunda limonata, muzlu veya çilekli, çikolatalı gofret, bisküvide ambalajında meyvenin resmini görürsünüz ama içindekilere baktığımızda o meyve binde 6 civarında bulunuyor. Tüketici alacağı ürünün 'İçindekiler' kısmını çok iyi okumalı. Tüketici, 'Gerçekten muz, meyve bulunan ürün mü alıyorum, salep gerçek mi' diye sorgulamalı. Bilinçli tercihine göre istiyorsa satın almalı. Bunun için ürünün etiket kısmının okunması gerekiyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2023-01-10 10:32:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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