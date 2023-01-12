Antalya'da metrekareye 173 kilo yağmur, hızı 122 kilometreye ulaşan fırtına (3)



NARENCİYE BAHÇELERİ SU ALTINDA

Antalya'da dünden bu yana süren sağanak nedeniyle Konyaaltı ilçesindeki bazı narenciye bahçelerini su bastı. Fırtına ve yağmur nedeniyle ağaçlardan dökülen narenciyeler, biriken suya karıştı. İlçede bazı sokaklar da göle döndü, su içinde kalan araçların sürücüleri itfaiyeden yardım istedi. Sürücüler, bir süre itfaiye ekiplerini bekledi. Bazı sürücüler de kaybolan plakalarını su içinde aradı. Kuvvetli yağışa aldırmayan bazı kişiler ise su birintilerinin arasında yürüdü.

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Diğer yandan Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya'nın batı ilçeleri için 'turuncu kod'lu yeni bir uyarı paylaştı. Kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilen uyarıda, şu ifadelere yer verildi:

"Antalya çevrelerinde halen devam eden kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini azaltacağı, ancak Antalya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli 21 ila 50 kilogram arasında, Finike, Kumluca, Kemer ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli 40 ila 75 kilogram olarak cuma günü akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

EN YÜKSEK YAĞIŞ MİKTARI

Öte yandan Antalya Dağbeli mevkisinde, son 24 saatte metrekareye toplam 173 kilogram yağış düştü. Bu miktarın, dünden bugüne bölgede ve Antalya'da gerçekleşen en yüksek yağış değeri olduğu kaydedildi. (DHA)Semih ERSÖZLERTolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERTolga YILDIRIM

2023-01-12 13:11:40



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