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ETÜDER Başkanı Şahinöz, ev dışı tüketimin önemine dikkat çekti

DHA

ETÜDER Başkanı Şahinöz, ev dışı tüketimin önemine dikkat çekti


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da düzenlenen 33'üncü Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ile 29'uncu Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı açılışına katılan Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz, sektör ve çalışmaları hakkında bilgi vererek ev dışı tüketimin önemine dikkat çekti. Fuar alanında sektörel çalışmaları değerlendiren Şahinöz, covid öncesi ve sonrasındaki çalışmaları anlattı. ETÜDER olarak ANFAŞ ile uzun yıllar süren iş birlikleri olduğunu aktaran Melih Şahinöz, bunun Covid zamanında bir süre sekteye uğradığını söyledi. Şahinöz, "Geçtiğimiz yıl itibarıyla tekrar fuarları yapmaya başladık. Her geçen yıl büyümeye devam ediyor. Ev dışı tüketim denilince tabi turizm ve oteller en önemli sektör başlıklarımızdan biri. Bu durgun sezonda fuar yaparak hem Antalya turizmine katkıda bulunuyor hem de onların boş zamanlarında gelip tedarikçilerin görüşmelerini yeni ürünlerini tanımaları olarak değerlendiriyoruz. Bu buluşmaları ve iş birliğini çok kıymetli buluyoruz. ANFAŞ'ta her geçen yıl gerek fuarın teknik imkanlarını gerekse alt yapısını düzelterek fuarı olması gereken uluslararası standartta bir yere taşımaya gayret ediyoruz" dedi. ETÜDER'in çalışmalarını anlatarak sözlerine devam eden Şahinöz, şöyle konuştu; "Burada Antalya'dan örnek verecek olursak bir araya gelen misafirlerin sağlıklı bir şekilde yiyip, içip ülkelerine dönmelerini sağlayan aslında tedarikçiler. Bunun yanı sıra ekipmanlar, bir de şeflerimiz. İyi ekipmanla iyi malzemeyle şeflerimiz lezzetli ve sağlıklı yiyecekler ve sağlıklı yiyecekler yapıyorlar. Dolayısıyla gelen misafirler memnun kalıyor ve bir yıl sonra tekrar geliyor. Aslında ETÜDER arka planda çok ciddi görev yapıyor. Türkiye'den doğan, üreyen ürünleri buluşturuyoruz misafirlerle. Bu da Türk ekonomisine katkıda bulunuyor. Turizmin gizli destekçisi oluyoruz. Örnek verecek olursak; Ülkemize gelen bir turist yediğinden içtiğinden zehirlenirse dünya basınında yapacağı olumsuz etki çok ciddi bir konu. ETÜDER olarak, olası olumsuzlukları önleyen, bir nevi güvenlik koridorluğu yapan bizim tedarikçilerimiz. Bu anlamda da fuarda bulunan şefler ve otel satın almacılarıyla buluşmaların iyi değerlendirilmesi için çaba gösteriyoruz." DİJİTALLEŞMEYE AYAK UYDURDUK "Covid vesilesi nedeniyle her yer kapandığında tüketici bir ara nerede yemek yiyeceğim diye panik oldu. Hatırlarsanız, poşetleri yıkayanlar, çamaşır suyuyla salatalıkları yıkayanlar gibi paranoyalar başlamıştı" diyerek, konuşmasını sürdüren ETÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Şahinöz, "Biz de bunun önüne geçebilmek için Covid bittiğinde tüketiciye ne yapalım diye düşündük ve bir proje gerçekleştirdik. Dijitalleşmenin verdiği imkanlardan yararlanarak bir uygulama hazırladık. Bu artık dışarıda bir yemek yerken nasıl bir menüye bakıp QR kodu ile sipariş veriyorsanız akıllı telefonunuzdan bu uygulamadan bakıp bir pizza beğendiniz de pizzanın peynirinin nereden geldiğini hangi tedarikçiden alındığını markası neymiş diye görme hakkını elde edeceksiniz. İnsanların dışarıda yediği içtiği güvenilir mi veya güvenilir yeme içmesini sağlıyor olacağız. Bu dünyada ilk kez ülkemizde başlatılan bir proje olacak. Dolayısıyla Türkiye'den dünyaya açılacak bir vizyon olacak" diye konuştu. EDT FUARI İSTANBUL'DA Dünyada çok sayıda fuar yapıldığını kaydeden Şahinöz, "Fuarları daha profesyonel ortamlara taşımak için birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Normal perakendeye giden ürün ve gıdalarla, bizim otellere sattığımız ürünlerin ambalajları farklı. Bu anlamda ilk olarak mutfak sanayicileri ile bir araya geldik. Dolayısıyla biz İstanbul'da da mutfak sanayicileriyle birlikte aynı tarihte, ETÜDER Ev Dışı Tüketim Ürünleri Fuarı´nı gerçekleştireceğiz. 20-24 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi´nde düzenlenecek olan fuarımızda sektördeki tanınmış kişiler ile birlikte ünlü şeflerin de katılacağı birçok etkinlikte ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak fuar, hem sektöre hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Her iki fuara da alım heyetleri geliyor. Gelen heyetler mutfak ekipmanlarını görecek, bunun yanı sıra ne tür mutfak ürünlerini var, onu da görme imkanı yakalayacaklar. Bu bize ihracat fırsatı da verecek. Türkiye'deki en önemli ihtiyaçlarımızdan biri gıda dikeyi, bir de turizm. Gıda dikeyinde de mutfak sanayicileri ile birlikte düzenlediğimiz ev dışı tüketim ihtiyacına yönelik bu fuar ülkemiz için çok faydalı olacak. Dünyada çok gelişmiş fuarlar var. Bizler de onlardan farklı ve dikkat çekici fuar organizasyonları ortaya çıkarmak için çalışıyoruz" diye konuştu.   DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2023-01-17 15:53:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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