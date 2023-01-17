Oğluyla yaşadığı evde ölü bulundu

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da İsmet Arslan (84), oğluyla birlikte yaşadığı evde ölü bulundu. Dedesinin öldüğünü öğrenen torunu, gözyaşı döktü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 127 Sokaktaki 5 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Oğlu Yaşar Arslan (60) ile yaşayan İsmet Arslan'a ulaşamayan yakınları eve geldi. Arslan kapıyı açmayınca, yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, eve girdiklerinde İsmet Arslan´ın koltukta oturur vaziyette cesediyle karşılaştı. Ölüm haberini alıp, eve gelen İsmet Arslan'ın torunu, gözyaşı döktü.

İsmet Arslan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2023-01-17 17:07:03



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