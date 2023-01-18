Antalya'da TOKİ konutları için kura çekimi



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Antalya'da yapılacak 7 bin 150 konut için kura çekimi yapıldı.

250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Antalya'da TOKİ tarafından yapılacak 7 bin 150 konut için Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde heyecan yaşandı. İlk gün gerçekleşen kura çekiminde şehit yakınları, gaziler, engelliler ve emekliler arasından hak sahipleri belirlenmeye başlandı. Yarın ve cuma günü ise Manavgat, Gazipaşa, Kemer, Finike, İbradı'da kura çekilişleri sürecek.

Şehit yakınlarına özel açılan 230 kontenjana 188 başvuru yapıldığı için tüm başvuranlar kura çekilmeksizin hak sahibi kabul edildi. Şehit yakınlarının ardından, engelliler için kura çekilişine geçildi. 4 bin 103 başvurunun yapıldığı bu kategoride 230 hak sahibinin belirlenmesi için noter eşliğinde kura çekimi yapıldı. Yüzlerce kişinin merdivenleri dahil doldurduğu salonda kura çekimleri heyecanla takip edildi. Emekli kategorisinde de 8 bin 309 başvuru olduğu açıklandı. Bu kategorideki 920 kontenjan için de çekiliş yapıldı.

Çekilişe katılanlardan Kıymet Kaya, "İnşallah hayırlısı olur. İnşallah bize de nasip olur" dedi.

Zeliha Öztürk ise "Heyecanlıyım. Sevinç içerisindeyiz. Şimdiye kadar evimiz olmadı. Allah nasip ederse olur, nasip etmezse olmaz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2023-01-18 15:44:22



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