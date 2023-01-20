Antalya'da evde çıkan yangında 2 ölü, 1 gözaltı



Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, bir apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi yanarak hayatını kaybederken, 5 litrelik bidonla eve geldiği öne sürülen Okan A. da dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Okan. A., tedavisi sonrası gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi 259 sokak üzerindeki 7 katlı apartmanın 6´ncı katında bulunan dairede meydana geldi. Hülya Çetinkaya´nın(63) yanına, işten dönen ve birlikte yaşadığı torunu Okan A. iddiaya göre elinde 5 litrelik bidonla geldi. Anneanne Hülya Çetinkaya ve torun Okan A. arasında sözlü tartışma çıktı. Bu sırada üst katta oturan Okan A´nın teyzesi Filiz Kaplan (46) Kadın Destek Uygulamasına (KADES) basarak polisten yardım istedikten sonra ardından annesiyle yaşayan kız kardeşi Yeliz ve yeğeni Okan A.´nın yanına indi. Bu sefer Okan A. ile Filiz Kaplan arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma esnasında evde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Alevler bir anda tüm evi sararken, o sırada yangını söndürmek için Okan A.´nın annesi Yeliz Çetinkaya da dışarı çıkarak yangın tüpü aramaya başladı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEYEN 2 CESET BULUNDU

Alevlerin üst kata sıçradığı yangın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürürken, evde yapılan çalışmada kimliği tespit edilemeyen 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Dumandan etkilenen Okan A. ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcı incelemesinin ardından cenazeler kimlik tespiti ve kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis yangın ve ölümlerle ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-01-20 22:55:21



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