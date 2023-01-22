Corendon Alanyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2

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Engin ATAOĞLU/ALANYA, (DHA)STAT: Kırbıyık Holding

HAKEMLER: Burak Pakkan, Mustafa Sönmez, Özgür Ertem

CORENDON ALANYASPOR: Runarsson Balkovec, Furkan Bayır, Leroy Fer, Yusuf Özdemir, Lusamba (Dk.66 Doumbia), Umut Güneş, Zinedine Ferhat (Dk. 66 Candeias), Efkan Bekiroğlu (Dk.52 Cavaleiro), Efecan Karaca (Dk.76 Oğuz Aydın), Ahmed Hassan (Dk.76 Wilson Ediardo)

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Batuhan Şen Biraschi, Dresevic, Baniya (Dk. 90+3 Kerim Frei), Levent Mercan, Ozdoev (Dk.90+3 Salih Dursun), Ricci, Shukurov, Borini (Dk.90+3 Bertolacci), Colley (Dk.73 Burak Kapacak), Diagne (Dk.73 Kazım Kazım)

GOLLER: Dk.6 Umut Güneş, Dk.83 Cavaleiro (Alanyaspor) Dk. 60 ve Dk.79 Borini (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Balkovec (Alanyaspor) Burak (Fatih Karagümrük)Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Alanyaspor, Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.6'ncı dakikada sağ kanatta topu kazanan Fatih Karagümrük savunması topu uzaklaştırmak isterken pas hatasında araya giren Umut Güneş ceza sahası yayına kadar sokularak sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

60'ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında Colley'in kale önüne yaptığı orta defanstan döndü. Oluşan karambolde dönen topu karşılayan Borini'nin vuruşu ağlarla buluştu: 1-1

79'uncu dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen Karagümrük atağında topu korner köşesine kadar taşıyan Burak'ın ortasında topa uzanan Borini'nin vuruşu fileleri havalandırdı: 1-2

83'üncü dakikada Alanyaspor kontratağında Wilson'un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Cavaleiro, plase vuruşla ağları havalandırdı: 2-2.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

2023-01-22 18:46:08



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