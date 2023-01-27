Alanya´da orman yangını

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Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Alanya ilçesinde ormanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin tehdit ettiği 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltılırken, orman ve itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı.

Alanya´nın Güzelbağ ile Bayırkozağacı mahallelerinde yer alan ormanda gece geç saatlerde yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede rüzgarın şiddetiyle geniş alana yayıldı. Ekipler bölgeye gelerek söndürme çalışması başlattı.

2 MAHALLE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Merkeze 60 kilometre uzaklıkta dağlık alanda çıkan yangında, alevlerin tehdit ettiği 2 mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi ve bölgede sağanak yağış nedeniyle yangın etkisini yitirdi. Elektrik tellerinin birbirleriyle sürtünmesi sonucu oluşan kıvılcımların yol açtığı belirtilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

2023-01-27 23:32:28



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