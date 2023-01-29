Manavgat'a dolu yağdı

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Mithat ABAKANMehmet ÇELİKTEN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dolu etkili olurken, yollar kısa sürede bembeyaz oldu.

Manavgat'ta saat 11.00 sıralarında sağanak etkili olurken, kısa süre sonra dolu yağdı. Yağış yaklaşık yarım saat sürdü; yollar ise beyaza büründü. Manavgatlılar, yağışını cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKANMehmet ÇELİKTEN

2023-01-29 14:29:55



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