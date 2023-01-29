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Dağ bisikletinde pedallar Alanya´da çevrildi

DHA

Dağ bisikletinde pedallar Alanya´da çevrildi


Engin ATAOĞLU/ALANYA, (DHA)Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası C1 Yarışları, Antalya´nın Alanya İlçesinde tamamlandı.
Türkiye Bisiklet Federasyonu´nun organize ettiği ve Alanya´nın ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası C1 Yarışları, Kızılalan´da yapıldı. Yarışmaya dünya genelinde 96 sporcu katıldı. Gün boyu süren mücadelelerde Büyük Erkekler kategorisinde birinci Furkan Akcam, ikinci Abdulkadir Kelleci ve üçüncü Emre Yavuzer oldu. Genç Erkekler kategorisinde ise birinci Yoav Lifshitz, ikinci Nizam Manhaim ve üçüncü Muhammed Ali Sunbul oldu.
Büyük kadınlarda birinci Alina Sarkulova, ikinci Tatyana Geneleva ve üçüncü Maria Sherstiuk oldu. Genç kadınlarda ise birinciliği Ekin Ereke, ikinciliği Nehir Beyazpınar ve üçüncülüğü Nisa Arife Güneş elde etti. Yarışların tamamlanmasıyla düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Yarışlardan genel ve detay görüntüler
-Ödül töreninden görüntü
-Genel detaylar(FOTOĞRAFL)DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin Ataoğlu
2023-01-29 19:10:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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