Antalya ve Muğla için 'zirai don' uyarısı

ANTALYA, (DHA)METEOROLOJİ, Antalya ve Muğla'da yarın akşamdan itibaren etkili olması beklenen zirai don nedeniyle çiftçileri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji 4´üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, zirai donun yarın saat 20.00 sıralarında başlayıp, 2 Şubat günü saat 09.00 sıralarında bitmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre Antalya ve Muğla illerinde zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde 1 Şubat 2023 akşam saatlerinden, 2 Şubat 2023 sabah saatlerine kadar, hava sıcaklıklarının düştüğü akşam ve gece saatlerinde hafif kuvvette, yükseklerde orta kuvvette zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. DHA-Genel Türkiye-Antalya
2023-01-31 14:41:17
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