Bakan Soylu'dan ABD Büyükelçisine: Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Bakan Soylu, son günlerde bazı ülkelerin konsolosluklarını kapatmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, ABD Büyükelçisi'ne seslenerek, "Amerikan büyükelçisine buradan söylüyorum. Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Çok net söylüyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum. O pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da Göç İdaresi Başkanlığı'nın İl Göç İdaresi Müdürleri Toplantısı'nda konuştu. Toplantıya Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, İbrahim Aydın ve Tuba Vural Çokal, Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ile 81 ilin il göç idaresi müdürleri katıldı.

Göç meselesini, 21'inci yüzyılın en önemli insanlık ve güvenlik meselelerinden biri olarak gösteren Bakan Soylu, Batı'nın doğuyu fakirleştirerek, bütün zenginliklerini çalarak zenginleşmekle suçladı. Bakan Soylu, meselenin tek başına Suriye olmadığını belirterek, "Nitekim bugün Afganistan, Pakistan, Afrika bir kaynak. 1970 yılındaki dünyada uluslararası göçmen sayısı 84 milyondu ve o günkü dünya nüfusunun yüzde 2,3'ü idi. 2020'de bu sayı 280 milyonu aştı ve dünya nüfusunun yüzde 3,6'sı. 2021 sonunda zorla yerinden edilmiş insan sayısı 89,3 milyondur. 2022 başında Ukrayna-Rusya savaşı başladı, yıl ortasında bu sayı 103 milyona çıktı. Aslında yeni bir şey yaşamıyoruz. Göç hiç değişmedi" dedi.

BATI GÖÇ YÖNETİMİNDE DÜNYAYA REZİL OLDU

Batının göç yönetimi konusunda vizyonsuzluğu, gaddarlığı ve beceriksizliğiyle dünyaya rezil olduğunu dile getiren Soylu, "Çok şükür biz insanlığa, kendimize, tarihimize, dinimize, inancımıza, Anadolu medeniyetinin bize bıraktığı mirasların hiçbirisine mahcup olmadık. Devlet otoritesinin tamamen yok olduğu iki ülkeye Irak ve Suriye'ye komşu olmamıza rağmen" diye konuştu.

Bakan Soylu, göç sorununa ilişkin kimsenin Avrupa'dan çözüm beklememesi gerektiğini dile getirdi.

3,5 MİLYON SURİYELİ, 1,3 MİLYON İKAMET İZİNLİ YABANCI VAR

Türkiye´de hala 3 milyon 506 bin 784 Suriyeli olduğunu açıklayan Bakan Soylu, şu bilgileri verdi:

"2018'den bu yana bu sayıda yeni doğumlar dahil ciddi artış olmadı. 5 yıldır sayı, bunu tüm Türkiye'ye bir kez daha anlatmak istiyorum, 3 milyon 500 bin bandındadır. 2011'den itibaren toplam 850 bin yeni doğum olmasına rağmen 3,5 milyon. Bunun yanı sıra 1 milyon 350 bin civarında ikametli yabancı var. Bunların içinde öğrenci, ikamet izinli, tedavi için ülkemizde bulunan, öğretim üyesi, beyaz yakalılar, Avrupa'dan gelip Türkiye'nin özellikle sahil kesiminde hayatını devam ettirenler var ve bunların ikamet izin süresi bittiğinde doğal olarak dönüyorlar."

SON 12 AYDA SINIRDIŞI EDİLEN SAYISI 130 BİNİ AŞTI

Kaçak göçle mücadelede 2016'dan bugüne kadar sınırda engellenenlerin toplam sayısını 2 milyon 760 bin olarak açıklayan Soylu, "Ülke sınırları içinde yakalananların toplamı 1 milyon 653 bin kişidir. Yani 4 milyon kaçak göçmene müdahale edilmiştir. 2022 sonu itibarıyla yakaladığımız kaçak göçmen sayısı 285 bindir. Sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı 2022'de 124 bin, son 12 ayda ise 130 bin 195 kaçak göçmen kendi ülkelerine gönderilmişlerdir. İngiltere'nin Ruanda'ya 1 kişiyi gönderemediği noktada bunu yaptı Türkiye. Neredeyse 70 binin üzerinde son 12 ayda Afgan geri gönderilmiştir. Şu anda 19 bin 600 kişinin de çıkış işlemleri devam ediyor, 130 binin yanında. Mükerrer yakalamalar çıkarıldığında sınır dışı etme oranımız yüzde 53'tür. Dünyada ne böyle bir sınır dışı oranı, ne de böyle bir sınır dışı sayısı mevcuttur. Avrupa'nın oranı yüzde 1012 bandındadır. Gönüllü geri dönüş yapan toplam Suriyeli sayısı şu ana kadar 543 bine ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

AKDENİZ VE EGE'DE 171 BİN KİŞİ KURTARILDI

Akdeniz'in dünyada en yüksek sayıda ölümün görüldüğü bölge olduğunu belirten Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Türkiye bugüne kadar Akdeniz ve Ege'de yardıma ihtiyacı olan düzensiz göçmenler dahil toplam 171 bin 647 insanı denizlerden sağ olarak kurtarmıştır. Biz ölüme iten bir ülke değiliz, tam tersi ölümden kurtaran, vicdanlı bir ülkeyiz. Sınırlarımızda ülkemize gelme potansiyeli olan yaklaşık 6 milyon insan var. Burada attığımız adımların en önemlisi hiç şüphesiz briket ev projesiydi. Suriye'deki harekat bölgeleri ve İdlib'de projelendirilen 106 bin briket evden yaklaşık 100 binini tamamladık ve 85 bin aile şu anda yerleşmiş durumda, 15 bin ailenin de yerleştirme işlemleri devam ediyor."

Gelen tüm göçmenlerin 2011'den itibaren biyometrik verilerinin alındığı ve Dışişleri Bakanlığı'yla bu konuda önemli bir biyometrik veri entegrasyonu sağlandığını anlatan Soylu, "Keza, son birkaç günün konusu olarak da şunu eklemek isterim. Yani Afrika'da birisi Türkiye'ye vize için müracaat ediyorsa, konsolosluğumuza geldiği andan itibaren biyometrik verileri anında jandarmamız, sahil güvenlik, polis ve göç idaresi sistemimize aktarılmaktadır. Anında. Sınırdaki güvenlik görevlilerimize aktarılmaktadır yüz ve parmak izi. Yabancı terörist savaşçıların tespitiyle ilgili Türkiye önemli bir performans ortaya koşmuştur" dedi.

ABD BÜYÜKELÇİSİ'NE SERT SÖZLER

Son günlerdeki bazı ülkelerin konsolosluklarını kapatmasına ilişkin açıklamalarda da bulunan Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin şöyle bir talihsizliği var, Türkiye'ye gelen her Amerikan büyükelçisi, 'Ben Türkiye'de nasıl darbe yaparım, darbe yaptırırım' telaşı içerisindedir. Bu Türkiye'nin temel bir talihsizliğidir. Her Amerikan büyükelçisinin, 'Türkiye'de acaba ben ne yaparım, ne yaptırırım ve Türkiye'ye nasıl zarar veririm, babalarıma nasıl yaranırım', dertleri budur. Bugün Türkiye'nin yıllardan beri en önemli talihsizliklerinden bir tanesi bu, hep de bu olmuştur. Diğer büyükelçileri toplar 'fıs fıs fıs', onlara akıl vermeye çalışır. Avrupa'da da aynısını yapıyorlar ya. Onlar idare ediyorlar Avrupa'yı, Amerikan büyükelçiliği. Avrupalılar üzülmez bu söze merak etmeyin. Onlar gerçeklerin ne olduğunu biliyorlar. Otururlar, dizayn ederler, Türkiye'yi de dizayn edebileceklerini zannediyorlardı ama bir adam oyunlarını bozdu, Recep Tayyip Erdoğan. Onlar Türkiye'yi de böyle zannediyorlardı, oturacaklardı 'fıs fıs' oyun, tezgah kuracaklar. Amerikan büyükelçisine buradan söylüyorum. Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Çok net söylüyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum. O pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz. Bu kadar açık."

'KONSOLOSLUK KAPATARAK AKIL VERMEYE ÇALIŞANLAR'

Yabancı terörist savaşçıların tespitiyle ilgili Türkiye'nin önemli bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Bakan Soylu, Batı'nın meseleye siyasi bakması, gerekli önemi göstermemesi ve yönetim beceriksizliğinin ne yazık ki kendine ait sonuçlar doğurduğunu da kaydetti. Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Hem terörist yetiştireceksiniz hem SuriyeIrak bölgesine göndereceksiniz, adamı orada yakalıyoruz, 'sana gönderilim, bu senin adamın' diyoruz. Utanmazlığın bir boyutu da şu, bunu bütün Türkiye bilsin, adamı kendi ülkesine almamak için vatandaşlıktan çıkartıyor. 'Bu benim vatandaşım değil' diyor, bir yüzlü değil, ikiyüzlü değil, her türlü numarayı ortaya koyuyorlar. Çıplak gerçekleri ortaya koyunca da onların Türkiye'deki mümessilleri çok üzülüveriyorlar. 2011'den bu yana 150 ülkeden 111 bin kişiye ülkeye giriş yasağı koyduk. Çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 102 uyruktan 9 bin 319 yabancı terörist savaşçıyı da sınır dışı ettik. Biz bu gayreti gösterirken onların tavrı bu kişileri, vatandaşlıktan alelacele çıkarıp meseleyi baştan savma şeklinde hallederiz anlayışı olmuştur. Bugün bize konsolosluk kapatarak akıl vermeye çalışan ülkelerin aslında bu meseledeki yönetim beceriksizliklerine bir örnek olması için paylaşmak istedim." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-02-03 13:11:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.