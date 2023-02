TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun ilk ayağı tamamlandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)Bu yıl ikincisi düzenlenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun ilk ayağı Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde oynandı.

Türkiye Golf Federasyonu´nun faaliyet takviminde yer alan ve ilk ayağı Antalya Golf Kulübü´nün The Pasha ve PGA Sultan sahalarında oynanan TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 1'inci Ayak müsabakasında, A kategorisinde 9, B kategorisinde 13 kulüpten, toplamda 22 takım ve 176 oyuncu sahaya çıktı.

Ankara Golf Kulübü, Regnum Bodrum Golf Country, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Ankara Karya Golf Kulübü, Kemer Country Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Taurus Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Cullinan Golf Kulübü, Kuşadası Golf Kulübü´nün katıldığı organizasyon, A kategorisi ve B kategorisi olarak iki farklı kategoride düzenlendi.

Oynanan turnuvanın formatına göre, her takım 8 kişi olacak ve 8 kişiden en iyi 6 skor yapan oyuncunun skorlarının toplamı takımın sıralamasını belirleyecek. Hem A kategorisi hem de B kategorisinde oynanan iki gün sonunda, sıralamada yer alan son takım 2 puan alacak ve her bir üst sıradaki takımlar, sıralama yükseldikçe ilave 2 puan eklenerek yapılacak puanlama sistemi kullanılacak.

Bu puanlama sistemine göre PGA Sultan Golf Sahası´nda oynanan A kategorisinin ilk ayağının sonunda; Hasan Karagöz, Yusuf Teoman, Selim Esemenli, Daehun Kim, Muhsin Bayramoğlu, Cavit Yıldız, Armağan Çetintaş ve Hasan Gülkaya´dan oluşan Klassis Golf Kulübü, iki gün toplamında 889 net skorla birinci olarak 18 puanın, Selim Coşkunkan, Ercan Çek, Bekir Başak Ünal, Nureddin Katırancı, Recep Turan, Mehmet Sönmez, Ahmet Çağıl ve Ali Şahin´den oluşan Taurus Golf Kulübü toplamda 894 net skorla ikinci olarak 16 puanın, Kıvanç Oktay, Murat Şarsel, Beyhan Goldman Benardete, Cengiz Şahin, Hasan Akçakayalıoğlu, Bülent Ciritçi, Selim Gülmen ve Erhan Kamışlı´dan oluşan Kemer Country Golf Kulübü ise toplamda 918 net skorla 14 puanın sahibi olarak üçüncü oldu.

The Pasha Golf Sahası´nda oynanan B kategorisinin ilk ayak müsabakalarının sonunda; Başak Kaya, Eda Kutay, Yağmur Doğan, Suat Durkan, Turan Mutlu, Çağrı Türköz, Mürüvet Salor ve Altuğ Bayram´dan oluşan Ankara Golf Kulübü toplamda 389 stableford skorla birinci olarak 26 puanın, Merve Sarıgöl, Suat Bayram, Edip Soyak, Mehmet Saraçoğlu, Hakan Güleç, Murat Kaan Güneri, Arif Can Kaman ve Zeynep Çelikoğlu´ndan oluşan İstanbul Golf Kulübü toplamda 385 stableford skorla ikinci olarak 24 puanın sahibi olurken, Nida Yılmaz, Halil Bahçecioğlu, Birol Uygurlu, Austin Kim, Richard Özatacan, Mert Sarı, Cem Koşmaz ve Kandemir Özdemir´den oluşan Regnum Bodrum Golf Takımı ile Nuray Öztürk, Handan Aktı, Burcu Mangör, Yakup İçgören, Hülya Akar, Bilal Öztürk, Nejmettin Kılıç ve Fikret Öztürk´ten oluşan Bodrum Golf Kulübü ise 378´er stableford skorla 21 puanın sahibi olarak üçüncülüğü paylaştı.

Oynanan ayaklar sonunda puanlar toplanacak ve bir genel klasman tablosu oluşturulacak. Dördüncü ayağın ardından en yüksek puanı toplayan takım Tur Şampiyonu olacak.

TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 2'nci Ayak müsabakasının A kategorisi müsabakaları 15-16 Nisan 2023, B kategorisi müsabakaları ise 29-30 Nisan 2023 tarihlerinde Bodrum Regnum Golf Kulübü´nde oynanacak. (DHA)

