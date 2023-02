Türkiye´nin 4´üncü çift kol nakillisi, depremde hayatını kaybetti

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 2016 yılında hastanede çift kol nakli yaptıkları ve Türkiye'nin 4´üncü çift kol nakillisi olarak kayıtlara geçen Mustafa Sağır'ın da Adıyaman'da enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini açıkladı. Deprem bölgesinden gelecek yaralılar için hastanede hazırlık yaptıklarını belirten Prof. Dr. Özkan, "Acil olmayan tüm ameliyatları durdurduk. Yoğun bakım gerektirmeyen ameliyatlar yapılmıyor. Servis ve yoğun bakımlar şu an onlar için beklemede" dedi.

Türkiye'de aynı gün meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 büyük depremde yaralananlar bölgeye yakın noktalardaki hasar görmeyen hastanelere sevk ediliyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde de deprem bölgesinden gelmesi beklenen yaralılar için hazırlıklar yapılıyor. Hastanedeki acil olmayan tüm ameliyatlar durdurulurken, yoğun bakım ve servislerin de bir kısmı boşaltıldı. Dün akşam ise Hatay'daki yıkımda yaralanan 3 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye geldi.

Depremin ardından hızlı bir şekilde teyakkuza geçtiklerini söyleyen AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Daha önce de böyle acı tecrübeler yaşadık. Acil olmayan tüm ameliyatları durdurduk. Yoğun bakım gerektirmeyen ameliyatlar yapılmıyor. Yoğun bakımların bir kısmını boşalttık. Kalan hastalarımızı da transfer edilebilecek olanları edeceğiz. Servis ve yoğun bakımlar şu an onlar için beklemede. Çok yakın bir bölge değiliz ancak enkazdan çıkan hastaları yavaş yavaş bekliyoruz" dedi.

PSİKOLOJİK YIKIMLARI VAR

Deprem bölgesiyle irtibat halinde olduklarını belirten Prof. Dr. Özkan, "Dün akşam deprem bölgesinden 3 hastamız geldi. Hatay'dan kendi araçlarıyla bireysel olarak buraya gelmişler. Gelenler ciddi ve yoğun bakım gerektiren tedavilere gerek duymadılar ancak psikolojik olarak ciddi yıkımları var. Oradan gelecek haber bizim için çok kıymetli, sürekli Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibat halindeyiz" diye konuştu.

ASİSTANININ AİLESİ ENKAZDA

Kayıplar için çok üzgün olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, "Kendi asistanımın ailesi enkaz altındaydı. Bir kısmı enkazdan çıkarıldı ancak sanırım bir kısmını kaybettiler. Hocalarımızdan ve hastalarımızdan bölgede olanlar var. Birisini tüm Türkiye tanıyor. 7 yıl önce 2 Şubat'ta çift kol nakli olan Mustafa Sağır Adıyaman'daydı. Haberini aldık. Göçük altında kalıp hayatını kaybetmiş maalesef" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerle ilgili de hemen aksiyon aldıklarını belirten Prof. Dr. Özkan, "67 bin öğrencimize hemen SMS gönderildi. Bir link oluşturuldu ve ihtiyacı olan her öğrencimize geri dönüş yapıldı. Bazılarının kendileri, yakınları enkaz altında bunu AFAD'a bildirdik. Bir kısmının ihtiyaçları listelendi ve karşılandı. Sahada hem AKUT ekibi hem de bölgeye gönderdiğimiz doktorlarımız, hemşirelerimiz var" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN 4´ÜNCÜ KOL NAKİLLİSİYDE

Adıyaman'da yaşayan ve 15 yıl önce tarlada bulduğu amonyum sülfat ile amonyum nitrat karışımının patlaması sonucu iki kolunu da kaybeden Mustafa Sağır'a (29), trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen Emin Konar'ın (23) bağışlanan kolları, 7 Şubat 2016 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla nakledilmiş, bu nakil, Türkiye'nin 4´üncü çift kol nakli olarak kayıtlara geçmişti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-02-07 12:24:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.