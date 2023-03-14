Alanyaspor´da Fenerbahçe hazırlıkları başladı

Engin ATAOĞLU/ALANYA, (DHA)Hafta sonu sahasında Fenerbahçe´yi ağırlayacak olan Alanyaspor 2 günlük izinin ardından çalışmalara başladı.
Spor Toto Süper Lig´in 26´ncı haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Alanyaspor, iki günlük aranın ardından top başı yaptı. Pazar günü Kırbıyık Holding Stadyumu´nda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına teknik direktör Ersun Yanal gözetiminde başlayan Alanyaspor´da antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ikinci kısmında ise pas çalışmaları yapan futbolcular, son bölümde ise taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.
Alanyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU
2023-03-14 22:11:39
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.