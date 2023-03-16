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Ersun Yanal: Ligdeki konumumuzu bu seri netleştirecek

DHA

Ersun Yanal: Ligdeki konumumuzu bu seri netleştirecek


Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)CORENDON Alanyaspor, pazar günü sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü. Futbolculardan Daniel Candeias, taraftarın maça gelip kendilerini desteklemesini istedi. Teknik direktör Ersun Yanal da, "Sırasıyla Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Galatasaray ile karşılaşacağız. Ligdeki konumumuzu bu seri netleştirecek" dedi.
Alanyaspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında 19 Mart Pazar günü Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal gözetiminde Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan turuncu yeşilliler, antrenmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı. Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
CANDEIAS: DESTEK BEKLİYORUZ
Antrenmanda konuşan Alanyasporlu futbolcu Daniel Candeias, karşılaşmanın zor geçeceğini belirterek, "Bizim için zor olacak bir maçın hazırlıklarını sürdürüyoruz. Maça iyi konsantre olup Ankara'da kaybettiğimiz 3 puanı geri almaya çalışacağız. Taraftarlarımızın maça gelip bizi desteklemesini istiyorum. Stadyumu doldurup bizim kazanmamıza yardımcı olsunlar. Tabii ki Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük maçlarda stadyum doluyor ama taraftarlarımızın hepsinin destek vermesini istiyoruz. Taraftarlarımız tamamen bize odaklansın, bizler de bu maçı bir şekilde kazanmanın yollarına bakalım" diye konuştu.
ZORLU SERİ
Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise çalışmalar hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Fenerbahçe karşılaşmasıyla çok zorlu 4 maçlık seriye gireceklerini ve hedeflerinin mutlak galibiyet olduğunu vurgulayan Yanal, "Sırasıyla Fenerbahçe, Giresunspor, Antalyaspor ve Galatasaray ile karşılaşacağız. Giresunspor ile deplasmanda, Antalyaspor ile Antalya'da, diğer iki rakibimizle Alanya'da oynayacağız. Ligdeki konumumuzu bu seri netleştirecek" şeklinde konuştu.
'EN PRESTİJİ NOKTAYA TAŞIYACAĞIZ'
Alanyaspor'un bu 4 haftada 40 puan barajına gelerek, kalan 7 maçta ise üst sıralara doğru ivmeleneceğini vurgulayan Yanal, "Sistemli, genç yaş ortalamasına sahip, kısa, orta ve uzun vadeli planları hazır bir ekibiz. Her sezon iyi sonuçlar alıp, iyi oyuncular yetiştirdi ancak bunu devam ettirmek yetmez. Her zaman daha iyiyi hedefleyeceğiz ve Alanyaspor'u birlikte en prestiji noktaya taşıyacağız" dedi.
'BİR MAÇI KAZANMAK YETMEZ'
Futbolu '90 dakikalık bir oyun' olarak görmediklerini ifade eden Ersun Yanal, şöyle dedi:
"90 dakikalık bir maçı kazanmak yetmez. Son düdük çaldıktan sonra hangi genç ne kadar oynadı, görevimizi ne kadar yerine getirdik, nerede hata yaptık ve bizi ileriye taşıyacak sistem adına hangi adımları attık sorularına bir yanıtımız olmalı. Oynadığımız her maç, bizi bir üst seviyeye taşımalı, insanlara dokunmalı, Türk futbolunun yeniden yapılanması adına öncü olmalıyız. Ancak o zaman gerçekten kazanırız. Yönetim kurulu, idari-teknik kadro, taraftar ve futbolcu dörtgeninin aynı hedefe odaklanması çok önemli. Alanya'dan Türk futbolu için bir dip dalgası yaratmalıyız. Futbol adına doğruları yapmalı, sabırlı ve sistemli olmalıyız. Bir günde değişim değil, kalıcı değişimler beklemeliyiz. Her pazartesi, hafta sonundaki maçı düşünerek önümüzü göremeyiz. Çıkıp tabii ki kazanacağız ancak doğru yolda yürümek inanın kazanmaktan daha önemli." (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Antrenmandan görüntüler
Ersun Yanal'ın antrenmandan detay görüntüleri
Daniel Candeias'ın antrenmandan detay görüntüleri
Daniel Candeias ile röportajDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU
2023-03-16 15:57:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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