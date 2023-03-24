Kazada kamyonette sıkışan yaralı kurtarıldı

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kepez ilçesinde vidanjöre arkadan çarpan kamyonetin yolcu koltuğuna sıkışan Sait Kekova (32), ekiplerce çıkartılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Minibüs yolcu indirmek için durdurunca, aynı yöne giden 07 AAG 975 plakalı vidanjörün şoförü Metin Hatipoğlu, çarpamamak için aniden fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen İrfan Yıldız'ın kullandığı 07 AVF 070 plakalı kamyonet, vidanjöre çarptı.

Kazada, kamyonetteki Sait Kekova sıkıştı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, Kekova'yı araçtan çıkardı. Kekova, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yolcu indiren minibüs ise olay yerinden uzaklaştı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2023-03-24 11:32:49



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