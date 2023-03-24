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Namık Kemal KILINÇ /SERİK (Antalya), (DHA) Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen ve 2023 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi ikinci ayağı Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Cornelia Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen A kategorisi ikinci ayak müsabakalarında Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Gloria Golf Kulübü, National BGK ve Antalya Gençler Golf Spor Kulübü'nden 10 erkek, 9 kız olmak üzere toplam 19 golfçü mücadele ediyor. 3 gün sürecek turnuvada golfçüler 54 çukurda yarışacak. TGF Türkiye Golf Turu 2'nci ayak müsabakaları 26 Mart'ta sona erecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Turnuvadan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-03-24 13:46:07



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