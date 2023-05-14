Manavgat yangınının sembol mahallesinde seçmen sandık başında



Mithat ABAKANÖmer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)-'TÜRKİYE'nin en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında zarar gören mahallelerden 248 seçmenli Kalemler'de, halk sandık başına gitti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de çıkan, 3 ilçe ve 59 mahallede etkili olan yangın 10'uncu günde söndürüldü. 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yangını' olarak kayıtlara geçen yangında, 2'si orman görevlisi 7 kişi yaşamını yitirdi, 821 vatandaş yaralandı; yüzlerce konutla birlikte 60 bin hektarlık alan ise kül oldu. 263 büyükbaş, 2 bin 783 küçükbaş, 20 bini bıldırcın 27 bin 407 kanatlı hayvan, bin 441 arılı kovan, bin 6 boş kovan olmak üzere 33 bine yakın hayvan öldü.

KALEMLER MAHALLESİ'NDE 248 SEÇMEN

Yangının sembol mahallelerinden olup, küle dönen Kalemler Mahallesi'nde, yangın sonrası TOKİ tarafından 57 konut ve 1 köy konağı yapıldı. Yeni bir hayatın kurulduğu mahallede, seçmenler Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Mahalle halkı, TOKİ'nin yaşam merkezi olarak tadilattan geçirilip, yeniden düzenlediği eski ilkokulda oy kullandı.

'GÖREVLİLER SABAH ERKENDEN GELDİ'

Kalemler Mahallesi muhtarı Mustafa Cansız, görevlilerin sabah erken saatte geldiğini belirterek, "Mahalle halkımız oylarını TOKİ tarafından tadilattan geçirilen okul binamızda kullanıyor. Sandık görevlilerimiz ve jandarma ekipleri, saat 07.30 gibi mahallemize gelerek çalışmaya başladı. Oy kullanma şu ana kadar sorunsuz devam ediyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKANÖmer KARÇA

2023-05-14 12:58:01



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