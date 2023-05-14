Antalya'da kullanılan oylar seçim kurullarına getiriliyor

İmamoğlu ve Yavaş: Yoğun bir itiraz metodu var



Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Seçimi için kullanılan oy pusulaları, kentin farklı noktalarında kurulan ilçe seçim kurullarına teslim ediliyor.

Kentte, Muratpaşa ilçesinde kullanılan oylar da saat 19.00 itibarıyla sandık görevlileri ve polis eşliğinde Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu'nun bulunduğu Antalya Spor Salonu'na getirilmeye başlandı. Oyların olduğu torbalardaki mühürler girişte polis ekipleri tarafından kontrol edilerek içeriye alındı. Kontrollerin yapıldığı kapı girişinde zaman zaman yoğunluklar yaşandı. Oy torbalarını kimileri kucaklarında, kimileri ise sırtında taşıdı. Diğer yandan saat 22.30 itibarıyla ilçe seçim kuruluna oy torbalarını teslim etmek isteyenler metrelerce uzayan kuyruklar oluşturdu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-05-14 23:14:05



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