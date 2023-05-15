Geri dönüşüm tesisindeki yangında gökyüzünü duman kapladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kepez ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında, gökyüzünü duman kapladı. Ekipler, 1 saatlik çalışma ile yangını söndürdü.

Zeytinlik Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen duman, gökyüzünü kapladı. Plastik ürünlerin yandığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması ile yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Tesiste büyük çaplı zarar oluştu. Bölge yakınındaki bir sera da yangında zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-05-15 12:00:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.