Kadir Şeker'in 10 yıl 10 ay hapis cezası onandı (3)

'DOĞRU KARARI VERDİLER'
Yargıtay'ın Kadir Şeker'in cezasını onamasının ardından; öldürdüğü Özgür Duran'ın Antalya'da oturan annesi Mübeyyen Güner ile kardeşi Remzi Duran (21), Kurşunlu Kent Mezarlığı'ndaki kabrine gitti. Burada dua eden Remzi Duran, "Tüm adli merciler doğru kararı verdi. Şu an mutluyuz" dedi.
Cezanın yeterli olmadığını, Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini aktaran Duran, "İlk aşama da olsa bu bizim için çok iyi bir şey. Çünkü katil olduğu resmen kabul edildi. Şu an buruk olsa da bir sevinç yaşıyoruz. Katil dışarıda olduğu için yüzüm yoktu" diye konuştu.
Anne Mübeyyen Güner ise "Demek ki; bu çocuk gerçekten katilmiş ve devlet farkına varıp, cezasını vermiş. Acım dinmeyecek ama az da olsa hafifledim. Beraat bekliyorlardı onu alamadı en azından, o içimi rahattı" dedi.
Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2023-05-18 16:05:51
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