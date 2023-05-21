Eşi, Ceylan'ı sırtından 8, boğazından 1 bıçak darbesiyle öldürmüş (2)

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TUTUKLANDI

Antalya'nın Kepez ilçesinde tartıştığı eşi Ceylan Sümer'i 9 bıçak darbesiyle öldüren Metin Sümer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sümer, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-05-21 13:22:48



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