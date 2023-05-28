Antalya'da oy kullanma yoğun katılımla başladı (2)

ENGELLİ VATANDAŞLAR OYUNU KULLANDI
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde yoğunluk oluştu. Birçok vatandaş sabah erken saatlerde geldiği okullarda oylarını kullandı. Okulda oy kullanacak engelli ve yaşlı vatandaşlar için zemin katta yer alan ek binadaki sınıflar kullanıldı. Okul bahçesine ailelerinin yardımıyla tekerlekli sandalyede gelen engelli vatandaşlar, seçmen listelerinde yer alan sınıflara geçti. Sandık numaralarının bulunduğu sınıflarda oy pusulalarını ve mühürlerini alan engelliler, oy kullanma kabinine ailelerinin yardımıyla birlikte gitti. Kabinde tek başına oy kullanan engelli vatandaşlar, mühür bastıkları oy pusulalarını sarı zarfın içerisine katlayarak koydu. Ailelerinin yardımıyla oy sandığına gelen engelli vatandaşlar, sandık başında görevlilerin yardımıyla oy zarflarını sandıklara attı. (DHA)Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2023-05-28 12:11:29
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.