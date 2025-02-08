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        Antalyaspor, Başakşehir maçına hazır

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek Onvo Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 23:02 Güncelleme: 08.02.2025 - 23:05
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        Antalyaspor, Başakşehir maçına hazır
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        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek Onvo Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

        Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde taktik çalıştı.

        Akdeniz temsilcisi, RAMS Başakşehir karşılaşması öncesi son antrenmanın ardından kampa girdi.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir müsabakasını, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

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