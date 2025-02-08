Alanyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında, yarın Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında, yarın Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilliler, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Top kapmayla devam eden idman, taktik çalışmalarla tamamlandı.
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