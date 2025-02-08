Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik'te ev yangını korkuttu, itfaiye 2 kediyi kurtardı

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde 5 katlı binanın ikinci katında elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın panik yaratırken, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 19:49 Güncelleme: 08.02.2025 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik'te ev yangını korkuttu, itfaiye 2 kediyi kurtardı
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde 5 katlı binanın ikinci katında elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın panik yaratırken, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekibi dairede bulunan 2 kediyi de kurtardı.

        Yangın, saat 17.00 sıralarında Orta Mahalle Şehitler Camisi civarında, 5 katlı binanın ikinci katında çıktı. Kiracı Gülsüm Çilenger’in evde olmadığı sırada dairede yangın çıktı. Yangın esnasında çocuk odasında ismi öğrenilemeyen Çilenger'in 20 yaşındaki oğlunun uyuduğu ve elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı çıkan yangını görenler hemen evin ziline basarak genci uyarırken, durumu da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çilenger'in uyuyan 20 yaşındaki oğlu evdeki alevleri görünce kendisini hemen sokağa attı. Yangının ikinci katta olması ve dumanın üst katlara ulaşması nedeniyle binada yaşayan diğer apartman sakinleri balkonlara çıkarak itfaiyenin yangını söndürmesini korku dolu gözlerle izledi.

        KEDİLER KURTARILDI EV SAHİBİ VE KOMŞULARI SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTI

        Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden ve diğer binalara sıçramadan 30 dakikalık çalışmayla söndürürken, evde bulunan 2 kediyi de kurtardı. Kedilerini sağ bir şekilde gören kiracı Gülsüm Çilenger ve komşuları gözyaşına boğuldu. Çilenger ve komşuları kedilere sarılarak sevinç çığlıkları attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yangın esnasında çıkan dumandan etkilenen biri hamile 4 kişiye olay yerinde müdahale etti. Yangında evde hasar oluştu.

        'KOMŞULAR, YANIYORUZ DIŞARI ÇIKIN DİYE BAĞIRDI'

        Yangını korku dolu gözlerle izleyen apartman sakinlerinden Zeynep Aslan, “Komşular bağırmaya başladı, çabuk dışarı çıkın yanıyoruz. Evimin kapısını açtığımda her tarafta duman vardı ve çıkamadım ağzımı ve burnumu kapatarak binanın dışına çıktım” dedi.

        Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Samsun’da sahte alkol operasyonu
        Samsun’da sahte alkol operasyonu
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Filistinli 183 esir serbest kaldı
        Filistinli 183 esir serbest kaldı
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        'Sigaraya başlama yaşı düştükçe bağımlılık artıyor'
        'Sigaraya başlama yaşı düştükçe bağımlılık artıyor'
        Boşanınca 100 milyon dolar verecek
        Boşanınca 100 milyon dolar verecek
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Kanat bekler için yoğun mesai
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Lemina’nın haberi vardı
        Lemina’nın haberi vardı
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Devler onun peşindeydi!
        Devler onun peşindeydi!
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        'Sosyal' maganda!
        'Sosyal' maganda!
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri

        Benzer Haberler

        Fenerbahçe kafilesi, Alanya'ya geldi
        Fenerbahçe kafilesi, Alanya'ya geldi
        Antalya'da yangın çıkan binadaki 4 kişi dumandan etkilendi
        Antalya'da yangın çıkan binadaki 4 kişi dumandan etkilendi
        Fenerbahçe kafilesi, Alanya'ya geldi
        Fenerbahçe kafilesi, Alanya'ya geldi
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Eğitim-Bir-Sen 19. Türkiye Buluşmaları programında...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Eğitim-Bir-Sen 19. Türkiye Buluşmaları programında...
        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın "Eğitim-Bir-Sen 19. Türkiye Buluşmaları" pro...
        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın "Eğitim-Bir-Sen 19. Türkiye Buluşmaları" pro...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Eğitim-Bir-Sen 19. Türkiye Buluşmaları programında...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Eğitim-Bir-Sen 19. Türkiye Buluşmaları programında...