Avrupa Amatör Golf Şampiyonası'nın Türkiye ayağı Antalya'da tamamlandı
Avrupa Amatör Golf Şampiyonası'nın Türkiye ayağı, Antalya'da sona erdi.
Avrupa Amatör Golf Şampiyonası'nın Türkiye ayağı, Antalya'da sona erdi.
Avrupa'nın önemli amatör golf turnuvalarından biri olan ve "144 - Bir Onur Meselesi" adı verilen şampiyonanın Türkiye ayağı, Belek Turizm Merkezi'ndeki 4 ayrı golf sahasında yapıldı.
Üç gün süren turnuvada, 48 takımdan yaklaşık 400 sporcu mücadele verdi.
"Golf in Belek" takımının birinciliği elde ettiği organizasyon, ödül töreniyle tamamlandı.
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