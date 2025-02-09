Kumluca Kaymakamı Güneş, Olimpos Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu

Kaymakam Güneş'e ziyaretinde, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, Kumluca Belediye Başkanı Uzm Dr. Mesut Avcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Erkan Özgür, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri eşlik etti.

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