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        Kumluca Kaymakamı Güneş, Olimpos Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu

        Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Olimpos Antik Kenti'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 11:00 Güncelleme: 09.02.2025 - 11:01
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        Kumluca Kaymakamı Güneş, Olimpos Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu
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        Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Olimpos Antik Kenti'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

        Kazı Başkanı Doç. Dr. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, Güneş ve beraberindeki heyete antik kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

        Kaymakam Güneş'e ziyaretinde, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, Kumluca Belediye Başkanı Uzm Dr. Mesut Avcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Erkan Özgür, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri eşlik etti.

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