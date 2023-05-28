Sandığa yetişemeyince görevli devreye girdi, oyunu kullandı

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Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da hastalığı nedeniyle 108 santimetre boyunda olup, sandığa yetişemeyen Ayşe Şirip (25), bir görevlinin yardımı ile oyunu kullandı.

Akondroplazi (cücelik) hastası 108 santimetre boyundaki Ayşe Şirip, Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için Gülgün Nihat Ömür İlkokulu'na geldi. Mühür ile oy pusulasını görevlilerden alıp, kabine geçen Şirip, çıktıktan sonra zarfını atmak istedi ancak yetişmedi. Bir görevli, sandığı Şirip'e doğru yaklaştırıp, zarfını atmasına yardımcı oldu. Oy kullanırken biraz zorlandığını belirten Şirip, "Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimleri için oyumu kullandım. Akondroplazi hastası olduğum için oy kullanırken biraz zorlandım. Her vatandaş gibi oyumu kullandığım için mutluyum. Devletimiz, milletimiz için en iyinin olmasını diliyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2023-05-28 14:50:35



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