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Ev sahipleri 'Günlük kiralık ev' uygulamasını sevdi

DHA

Ev sahipleri 'Günlük kiralık ev' uygulamasını sevdi


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da otel fiyatlarını yüksek bulan tatilciler son dönemde online platformlardaki ilanlardan günlük ev kiralama yöntemini tercih ediyor. Denize yakın mahallelerde aylık 1520 bin liraya kiralanan konutlar, günlük kiralama yöntemiyle ev sahiplerine 80 bin liraya kadar gelir sağlıyor.
Otel fiyatlarını yüksek bulan tatilciler, lüks tesislerdeki her şey dahil sistem yerine günlük kiralık evleri tercih etmeye başladı. Online ticaret platformları ile dünya genelinde hizmet veren popüler uygulama üzerinden yayılan günlük ev kiralama furyası, Türkiye'de çok sayıda kişiye gelir kapısı oldu. Antalya'da turizm hareketliliğinin yoğun olduğu ilçelerde eve göre ortalama 500 ile 3 bin lira arasında değişen günlük kiralama ücretleri, ev sahiplerine aylık 9 bin ila 80 bin liradan fazla gelir sağlıyor.
ODA FİYATI 300 TL'DEN BAŞLIYOR
Bazı ev sahipleri ise yaşadığı konutta kullanmadığı odayı 300 liradan başlayan ücrete kiralıyor. Son aylarda online ticaret platformu ve ev kiralama uygulamasında ilan açarak evini günlük kiraya vermek isteyenlerin sayısında artış yaşandı. Antalya'da otelde konaklamak yerine ev kiralayıp tatil yapan yerli tatilciler, günlük kiralama yöntemiyle sahillere yakın ilçelerdeki konutları tercih ediyor. Fiyatlarda ilçeye, denize, alışveriş mekanlarına yakınlık, konutun oda sayısı belirleyici oluyor.
KANYAALTI VE MURATPAŞA ÖNCELİKLİ TERCİH
Antalya kent merkezinde Konyaaltı ve Muratpaşa ilçeleri, yerli ve yabancı tatilcilerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Günlük ya da daha uzun süreli de kiralanabilen eşyalı kiralık daireleri ev sahipleri, aylık kira fiyatı 15 bin lira olan bölgelerde günlük 4 bin liraya kadar ücrete kiralıyor. Bazı evlerde doluluk oranı ay bazında 20 günü aşıyor. Ev sahipleri günlük kiralama yöntemiyle konutunun denize yakınlığı, site içerisindeki havuz gibi özellikleri, döşemesinden beyaz eşyasına gibi lüks eşya özellikleriyle aylık 80 bin liraya kadar kazanç sağlayabiliyor.
HAFTALIK KİRAYA VERİLİYOR
Günlük kiralamada Antalya kent merkezinde en yüksek ücret, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçesinde. İlanlarda oda ve stüdyo tipi konutlar için 1000 lira, 4+1 gibi lüks konutlar için de 4 bin lira ücret talep ediliyor. Uygulamada ev sahiplerinin yanı sıra turistlerin sık uğradığı bölgelerdeki kiracıların da evini günlük kiraya vermek için ilan açtığı gözlendi. Bazı ev sahiplerinin yüksek kira geliri elde etmek için de evlerini günlük ve haftalık kiralamayı tercih ettiği görüldü.
BİLDİRİMSİZ GÜNÜBİRLİKÇİYE 6 AY EV MÜHÜRLEME CEZASI
Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, günlük veya haftalık ev kiralama yöntemini, ev sahiplerinin yüksek kira kazancından, tatilcilerin de düşük tatil masrafından dolayı avantajlı gördüğünü anlattı. Gündüz, "Kat maliki belediyeden izin almak zorunda. Polise ya da jandarmaya günübirlik kalan kişilerin bildirimini yapmak zorunda. Eğer ev sahipleri bildirim yapmazsa 18 bin lira ve 6 ay evin mühürlenmesi cezasına çarptırılır. Günübirlik ev kiralayanlar da tüketicidir. Fatura ve fiş almak zorundadır" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2023-06-10 10:41:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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