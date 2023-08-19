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        Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 13:16
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        Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
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        Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanan N.D. (42) adlı kadın tutuklandı. 

        Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki bir kafede, Hollanda doğumlu olduğu öğrenilen N.D.'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Durumun emniyet görevlilerine bildirilmesinin ardından kadın gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen N.D., Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

        2023-08-19 13:15:22

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