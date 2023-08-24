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        Servis minibüsü halk otobüsüne arkadan çarptı: 4 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 11:48 Güncelleme: 24.08.2023 - 11:49
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        Servis minibüsü halk otobüsüne arkadan çarptı: 4 yaralı
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        Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da servis minibüsünün halk otobüsüne arkadan çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi Altınova Bulvarı´nda meydana geldi. Aksu-Konyaaltı güzergahında çalışan 07 AAU 401 plakalı halk otobüsünün şoförü Serkan Kutlu (34), durağın önündeki cebe girmeden cadde üzerinde aracı durdurdu. Bu sırada havalimanı istikametinden kent merkezine doğru giden Kazım Gölcü'nün (51) kullandığı 07 ABV 738 plakalı servis minibüsü, otobüse arkadan çarptı. Kazada, otobüs yolcularından Zeynep Koçak (71), Hatice Çetintürk (45) ve Özlem Ünsa (44) ile servis minibüsü şoförü Kazım Gölcü yaralandı.

        İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

        2023-08-24 11:47:38

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