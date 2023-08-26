Antalya'da husumetliler çatıştı, kalbine mermi isabet eden esnaf ağır yaralandı; olay kamerada

Tunahan KIRAdem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da husumetliler Fatih U. ile Burak A. arasında çıkan silahlı çatışmada mermilerden biri dükkanının önünde oturan spotçu Erhan Subaşı'nın (52) kalbine isabet etti. Ağır yaralanan Subaşı hastaneye kaldırılırken, çatışma anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 95 sokak ile 97 sokak kesişiminde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Fatih U. ile Burak A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikilinin kavgası, pompalı tüfek ve tabancalı çatışmaya dönüştü. Çatışma sırasında mermilerden biri dükkanının önünde oturan spotçu Erhan Subaşı'ya isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Erhan Subaşı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Elinde pompalı tüfekle kaçan Fatih U. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, Burak A.'nın yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

ÇATIŞMA CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan, Burak A. ve Fatih U.'nun tabanca ve pompalı tüfekle çatışma anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; elinde pompalı tüfekle otomobili kendisine siper eden Fatih U.´nun, Burak A.´ya ateş ettiği, Burak A.´nın ise tabanca ile olay yerinden kaçtığı yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Tunahan KIRAdem AKALAN

2023-08-26 22:23:42