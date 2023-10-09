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        Kruvaziyer, İsrail'de rota değiştirip Alanya'ya demirledi

        HOLLANDAbandıralı çoğunluğu ABD'li ve Kanadalı turistleri taşıyan 'Nieuw Statendam' adlı kruvaziyer, Filistin ve İsrail arasında yaşanan çatışmaların ardından rota değiştirip İsrail'den ayrılarak, Antalya'nın Alanya limanına demirledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 15:27 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:30
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        Kruvaziyer, İsrail'de rota değiştirip Alanya'ya demirledi
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        HOLLANDAbandıralı çoğunluğu ABD'li ve Kanadalı turistleri taşıyan 'Nieuw Statendam' adlı kruvaziyer, Filistin ve İsrail arasında yaşanan çatışmaların ardından rota değiştirip İsrail'den ayrılarak, Antalya'nın Alanya limanına demirledi.

        Hollanda bandıralı, 300 metre uzunluğundaki 'Nieuw Statendam' adlı kruvaziyer, Mısır'ın İskenderiye Limanı'ndan yola çıktıktan sonra Akdeniz'deki turu kapsamında 7 Ekim'de İsrail'in Hayfa Limanı'na demirledi. Hamas'ın operasyonu, İsrail'in de savaş ilan etmesinin ardından yaşanan çatışmalar sonrası yolcuların indirilmemesi ve geminin Hayfa'dan ayrılması kararlaştırıldı. Demirlediği gün Hayfa Limanı'ndan yola çıkan gemi, bu sabah Alanya Limanı'na geldi. Çoğunluğu ABD ve Kanada vatandaşı olmak üzere toplamda 2 bin 542 turist ile 957 personelin bulunduğu gemideki turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezinde gezintiye çıktı. 'Nieuw Statendam' adlı kruvaziyerin bugün saat 18.00'de Güney Kıbrıs'ın Limasol şehrine gitmek üzere demir alacağı belirtildi.

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