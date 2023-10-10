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        MSB: Pençe Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 17:01 Güncelleme: 10.10.2023 - 17:05
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        MSB: Pençe Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu (2)
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        ACIHABERAİLESİNE ULAŞTI

        Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın acı haberi, anne Fikret ve babası Abdüllatif Çakmak'ın yaşadığı Antalya'nın Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi'ndeki evine ulaştı. Aile üyeleri cenaze töreni için Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gitti. Belediye ekipleri ailenin evine bayraklar asıp, taziye çadırı kurdu. Ailenin 10 yıl önce Hatay'dan Antalya'ya geldiği, Aksu bölgesinde serada çalıştıkları öğrenildi.

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