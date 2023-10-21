Antalya'da 2 kişinin öldüğü kavgada yaralanan şüpheli, tedavisi sonrası tutuklandı

ANTALYA'nınSerik ilçesinde Ahmet Yavuz (56) ile eski eşi Şerife Bozkurt'un (46) hayatını kaybettiği silahlı kavgada yaralanan İdris Şahin, tedavisinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Serik'e bağlı Zırlankaya Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan aileler arasında, 12 Ekim saat 19.00 sıralarında silahlı kavga çıktı. Kavgada Ahmet Yavuz, bir süre önce boşandığı ancak aynı evde yaşamayı sürdürdüğü Şerife Bozkurt, oğlu Remzi Yavuz ile diğer aileden İdris Şahin, eşi Zübeyde Şahin, babası Feridun Şahin ve kavgaya müdahale eden Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma personeli astsubay Y.O. ile uzman erbaş Ö.F.A. yaralandı. Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Yavuz ile Şerife Bozkurt, kurtarılamadı. Tedavileri tamamlanan Zübeyde Şahin ile Feridun Şahin 16 Ekim'de, Remzi Yavuz ise 17 Ekim'de taburcu oldu. Uzman erbaş Ö.F.A. geçen perşembe taburcu olurken, astsubay Y.O.'nun Antalya'daki hastanede tedavisi devam ediyor. Yaralılardan İdris Şahin, dün taburcu olmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahin, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.