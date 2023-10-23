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        Antalya'da 2 dönüm orman yandı

        ANTALYA'nınAlanyailçesinde yerleşim yerleri yakınındaki ormanda çıkan yangında 2 dönüm alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 17:03 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:05
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        Antalya'da 2 dönüm orman yandı
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        ANTALYA'nınAlanyailçesinde yerleşim yerleri yakınındaki ormanda çıkan yangında 2 dönüm alan zarar gördü.

        Tepe Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Ormandan duman yükseldiğinin görülmesi üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ile Alanya itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına, 1 helikopter, çok sayıda arazöz, su tankeri ve ilk müdahale aracıyla müdahale etti. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın, bölgedeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm orman zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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