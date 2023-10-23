Antalya'da 2 dönüm orman yandı
ANTALYA'nınAlanyailçesinde yerleşim yerleri yakınındaki ormanda çıkan yangında 2 dönüm alan zarar gördü.
ANTALYA'nınAlanyailçesinde yerleşim yerleri yakınındaki ormanda çıkan yangında 2 dönüm alan zarar gördü.
Tepe Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Ormandan duman yükseldiğinin görülmesi üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ile Alanya itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına, 1 helikopter, çok sayıda arazöz, su tankeri ve ilk müdahale aracıyla müdahale etti. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın, bölgedeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm orman zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.