Antalyaspor - Beşiktaş maçının ardından

Süper Lig'in 11'inci haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin ile Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda istediklerini sahaya yansıtamadıklarının altını çizen Nuri Şahin, "İyi hazırlandık ama Beşiktaş'ın farklı oyunu vardı. Orta sahayı doldurdular, çözüm üretemedik. Yarıda futbolcularımızla konuştuk, daha cesaretli olmalarını istedim. 'Kaybedeceksek daha cesur oynayıp kaybetmemiz lazım' dedik. Güzel goller attık. Beşiktaş gibi iyi takıma karşı defans yapmak çok önemli. Futbolcularım çok güzel yaptı. Ayaklarımız yere basarak devam edeceğiz" dedi.

"BUGÜN ÇOK BÜYÜK CAMİAYI YENDİK"

Ligi ellerinden geldiği kadar en yüksek sıralamada bitirmek istediklerini vurgulayan Şahin, şunları söyledi:

"En hızlı şekilde puanlarımızı alıp, nereye varacağımıza bakacağız. Üst üste iki maç kazandık. Öncesinde takım zor dönemden geçti. Bugün çok büyük camiayı, takımı yendik. Bunun gururunu yaşayacağız ama ayaklarımızın yere basması lazım. İlk yarıyı analiz etmek lazım. İlk yarıdaki oyun hiç hoşuma gitmedi. Futbolcularım fiziksel anlamda çok iyi. Oyun anlamında bazı maçlarda çok iyi oynuyoruz. Bugün ikinci yarı top Beşiktaş'taydı ama doğru oyunu oynadık. Daha cesaretli oynarsak istediğimiz seviyeye geliyoruz."

Ligde 12'nci haftada deplasmanda Ankaragücü ile oynayacaklarını anımsatan Şahin, "Beşiktaş maçı geride kaldı. Artık önümüzde Ankaragücü maçı var. Zor rakip. Emre hocayla iyi başladı. Yarın sabahtan itibaren maçı düşüneceğiz. Zor deplasmana gidiyoruz. Milli araya 3 puanla girmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"BURAK AĞABEY BENİM KARİYERİMDE DEĞERLİ BİR İNSAN"

Genç ve yeni teknik direktörler hakkında görüşleri sorulan Şahin, "Burak ağabey benim kariyerimde değerli bir insan. Onun çok başarılı olmasını istiyorum. İnşallah, Türk futboluna tecrübesiyle karakteriyle katkı sağlar. En genç ben olduğum için tavsiye verecek durumda değilim. İşimizi yapacağız. Takımımızı en doğru şekilde yönetmeye çalışacağız. Ben bunu yapmayı istiyorum. Meslektaşlarım da bunu yapıyor" diyerek sözlerini tamamladı.

HARI VUKAS: HATALAR PAHALIYA MAL OLDU

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, yaptıkları hataların pahalıya mal olduğunu söyledi.

Vukas, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Buraya iyi oyun ve galibiyet için geldik. İlk yarının sonunda golü bulduk. İlk yarı oyunu kontrol eden bizdik. İkinci yarı başında büyük hatalarla 2 gol, ardından üçüncü gol yedik. Bu hatalar pahalıya mal oldu. Sonra risk aldık. Ofansif oyuncularımızı oyuna soktuk. Gol bulduk ama yeterli olmadı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Nuri Şahin'in açıklamaları

-Hari Vukas'ın açıklamaları

DHA-Spor - Türkiye-Antalya - Tolga YILDIRIM

2023-11-05 22:21:03