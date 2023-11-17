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        Antalya turizminde 2023'ün yıldızı Polonya

        ANTALYAKent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "2023 yılında Antalya'ya en çok turist gönderen 5 ülke; Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya, Hollanda. 2022'de İngiltere'nin ardından Polonya, bu yıl 1 milyon sayısını aştı. İstikrarlı artışını sürdürerek geçen yıla göre sayısını yüzde 40 artıran Polonya'yı, Antalya'nın yeni yıldızı olarak görmek gerek" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 09:58 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:00
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        Antalya turizminde 2023'ün yıldızı Polonya
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        ANTALYAKent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "2023 yılında Antalya'ya en çok turist gönderen 5 ülke; Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya, Hollanda. 2022'de İngiltere'nin ardından Polonya, bu yıl 1 milyon sayısını aştı. İstikrarlı artışını sürdürerek geçen yıla göre sayısını yüzde 40 artıran Polonya'yı, Antalya'nın yeni yıldızı olarak görmek gerek" dedi.

        Recep Yavuz, kentin 10 aylık turizm verilerini değerlendirip, yılın sürpriz ülkesinin Polonya olduğunu söyledi. Side'nin en çok kazanan bölge olduğunu anlatan Yavuz, geçen hafta düzenlenen Antalya Turizm Fuarı'nda otelciler, tur operatörleri, uçak firmaları ve sektör temsilcilerinin biten sezonu ve 2024'e dair beklentileri konuştuğunu belirtti. Yavuz, "Kasım ayı itibarıyla yüksek sezonu bitirerek, yılın son 2 ayına girdik. Bundan sonra çok radikal değişiklikler beklenmiyor" dedi.

        TURİST SAYISI 15 MİLYONU AŞTI

        1 Ocak- 31 Ekim arasında Antalya'da ziyaretçi sayısının 15 milyonu bulduğunu belirten Yavuz, "Bu, en iyi yıl olan 2019'u aynı döneminin üzerinde. Böylelikle Antalya, sayısal olarak 10 ay sonunda bugüne kadarki en yüksek rakamına ulaşmış oldu. 2023 yılında Antalya'ya en çok turist gönderen 5 ülke; Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya, Hollanda. İlk 5'te geçen seneki sıralama değişmezken, 2022'de İngiltere'nin ardından Polonya, bu yıl 1 milyon sayısını aştı. İstikrarlı artışını sürdürerek geçen yıla göre sayısını yüzde 40 artıran Polonya'yı, Antalya'nın yeni yıldızı olarak görmek gerek. Rusya'daki durgunluğu fark edip, bu açığı kapatmak için zamanında Polonya pazarına ağırlık veren tur operatörlerinin katkısını görmek gerekiyor" diye konuştu.

        250 BİN UKRAYNALI TURİST GELDİ

        Antalya'ya en çok turist gönderen ilk 15 ülke arasında sadece Danimarka'da düşüş yaşandığını, diğer ülkelerin hepsinde geçen yıla göre artışlar gerçekleştiğini anlatan Yavuz, "İskandinav pazarı, Kur'an yakma ve NATO üyeliği sürecinde yerinde saydı. Yılın en ilginç konusu; bence 250 bin bin civarında Ukraynalı turistin Antalya'ya gelmesi oldu. Geçen yıla oranla yüzde 100'e yakın artış gerçekleşti. Ukraynalı turistlerin çoğunlukla Polonya, Almanya, Romanya gibi ülkelerden giriş yaptıkları, kimilerinin ise sürekli gidip, geldikleri gözlemlendi" dedi.

        GURBETÇİ, ANTALYA'YA AKIN ETTİ

        Gurbetçi artışına da dikkati çeken Yavuz, "10 ayda 800 binin üzerinde vatandaşımız, yurt dışından Antalya'ya geldi. Geçen yıl 600 bine yaklaşan vatandaş ziyareti, kendi rekorunu kırdı. Böylelikle Antalya ziyaretlerinde beşinci sıraya yerleşen bu vatandaşlar, dikkate alınması gereken önemli bir güç haline geldi. Her yıl bir ülke, milyon sınıfına geçiyor. 2022'de İngiltere, 2023'te Polonya ve büyük olasılıkla 2024'te gurbetçiler, 1 milyon ziyaretçiyi aşacak" diye konuştu.

        FİYAT ARTIŞI, SİDE'YE KAZANDIRDI

        Yavuz, "Otel fiyatlarındaki artış, turistin tatil tercihlerini de değiştirdi. Üst segment oteller özellikle Rus pazarında kontenjanları dolduramadı. Turist bu durumda yine 650 kilometrelik aynı sahilde kaldı ama biraz daha doğuya yönelerek, bütçesine uyan bölgelere yoğunlaştı. Burada da Side bölgesi, tercih edildi. Belek ve Lara'daki kontenjanlar, Side'ye kaydı. Eskiden Almanların bölgesi olarak bilinen Side, şimdi Rus turistlerin gözdesi oldu. Genel olarak deprem, savaş ve global ekonomik dalgalanmaların gölgesinde sezona başlayan Antalya turizmi, sayısal olarak beklenilen rakamlara ulaştı" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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