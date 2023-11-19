Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ilk madalyalar verildi Antalya'dadüzenlenen ve 398 sporcunun yarıştığı 13'üncü Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, final yarışmaları ile devam ediyor.

Antalya'dadüzenlenen ve 398 sporcunun yarıştığı 13'üncü Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, final yarışmaları ile devam ediyor.

Türkiye'de ilk kez Antalya'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın 13'üncüsü İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda yapılıyor. 21 ülkeden 398 sporcunun katıldığı şampiyonada dün gençler ve büyüklerde takım, aerobik step kategorisinde ödüller verildi. Gençler takım kategorisinde altın madalyayı Romanya, gümüş madalyayı Finlandiya, bronz madalyayı İspanya kazanırken, büyükler takım kategorisinde altın madalyayı İtalya, gümüş madalyayı Romanya, bronz madalyayı ise Ukrayna elde etti. Aerobik step kategorisinde altın madalyayı Macaristan, gümüş madalyayı İtalya ve bronz madalyayı İspanya elde etti.

Şampiyona bugün finale kalan sporcuların performansları ve ödül törenleri ile devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan şampiyonada genç çiftlerde 1'inciliği Finlandiyalı, 2'nciliği Bulgaristanlı, 3'üncülüğü ise İspanyalı sporcular kazandı. Genç tek erkeklerde altın madalyayı Bulgaristan'dan Aleksandar Mıshınkov, gümüş madalyayı İspanya'dan Nacho Viguer, bronz madalyayı Finlandiya'dan Sampo Nousiainen kazanırken, tek kadınlarda altın madalyayı Portekiz'den Leonor Januario, gümüş madalyayı İtalya'dan Guenda Cherubini, bronz madalyayı İspanya'dan Martine Gil Olmeda elde etti. Madalya kazanan sporcular, antrenörleriyle büyük sevinç yaşadı.

Şampiyona diğer kategorilerdeki final serileri ile devam ediyor.