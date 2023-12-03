Özgür Özel, yerel seçim için ilk adayını açıkladı (2)

3GÜNLÜKTOPLANTI SONA ERDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde 3 gündür süren, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de başkanlık ettiği CHP TBMM Grubu 28'inci Dönem 1'inci Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, toplantının gündeminde geride bırakılan kurultay meclis çalışmaları ile bütçe görüşmeleri olduğunu söyledi. Toplantıda 37 milletvekilinin konuşma yaptığını, vekillerin görüş ve önerilerini alarak, ilerleyen dönemde yapılacak çalışmaları gözden geçirdiklerini ifade eden Köksal, "21 gün 500 saat süren adalet nöbetimiz vardı. Yargı kriziyle ilgili CHP olarak, önümüzdeki süreçle ilgili nasıl bir adım atacağımızı kısa sürede açıklayacağız" dedi.

CHP'NİN YEREL SEÇİM PLANI

Yerel seçimlerde yapılacak çalışmalarla ilgili de konuşan Köksal, "Yerel seçim mücadelesine topyekun CHP grubu olarak başlayacağız. 40 ile 90 milletvekili arkadaşımız ilçelerde, kasabalarda en doğru adayın tespiti için ellerinden geleni yapacaklar. Aday adayından arkadaşlarımıza mülakatlar yapacaklar. Örgütümüzde, sivil toplum örgütleriyle, kanaat önderleriyle, halkla görüşerek en doğru adayı belirlemek için ellerinden geleni yapacaklar. Daha sonra geri kalan illerimize de aynı şekilde milletvekili görevlendirmelerimiz devam edecek" diye konuştu.

Amaçlarının 4 ay sonra gerçekleşecek yerel seçimde en fazla oy alarak, en fazla belediyeyi kazanmak olduğunu anlatan Köksal, 31 Mart akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzüleceğini, AK Parti'nin elindeki belediyeleri de alacaklarını sözlerine ekledi. Toplantının sona ermesinin ardından ara verildi. Daha sonra CHP'nin MYK toplantısı, basına kapalı şekilde başladı.