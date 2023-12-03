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        Kamyonet ile elektrikli motosiklet çarpıştı; Mert Can öldü, arkadaşı yaralı

        ANTALYA'nınSerikilçesinde kamyonet ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada Mert Can Erdem (16) hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 03.12.2023 - 15:15
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        Kamyonet ile elektrikli motosiklet çarpıştı; Mert Can öldü, arkadaşı yaralı
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        ANTALYA'nınSerikilçesinde kamyonet ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada Mert Can Erdem (16) hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.

        Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Serik- Belek yolunda meydana geldi. Mert Can Erdem'in kullandığı elektrikli motosiklet ile sürücüsünün kimliği ve plakası tespit edilemeyen kamyonet çarpıştı. Kamyonetin altında kalan Erdem ile arkasındaki arkadaşı, 100 metre sürüklendi. Kamyonet sürücüsü kaçarken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. 2 arkadaş, ambulanslarla Serik'teki özel bir hastaneye götürüldü. Buradan Antalya'ya sevk edilen Erdem, hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kaçan sürücü yakalanırken, Erdem'in cenazesi memleketi Konya'nın Doğanhisar ilçesine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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