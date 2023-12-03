Antalya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya ve Natiaonal Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya 25 ülkeden 232 profesyonel ve amatör golfçü katıldı.

Turnuvada, 71 vuruşla Fransız golfçü Xavier Poncelet birinci oldu. İkinciliği 72 vuruşla Bulgar Vladislav Marinov'un elde ettiği turnuvanın üçüncülük kürsüsüne ise 73 vuruşla İngiliz Liam Bond ve Kazak Kanat Kurbanaliev çıktı.

Dereceye giren sporculara ödülleri Regnum Carya Yönetim Kurulu Üyesi Eser Demir, Regnum Carya Genel Müdürü Tolga Yılmaz, National Golf Kulübü Müdürü Sevda Demir ve Carya Golf Kulübü Müdürü Hasan Ceylan tarafından verildi.

Ceylan, her yıl ilginin arttığı turnuvaya bu yıl Benin'den bile sporcunun katıldığını belirterek, yılda iki kez organize ettikleri turnuvayı yılda 4 kez düzenleme kararı aldıklarını söyledi.