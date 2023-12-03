Özgür Özel, yerel seçim için ilk adayını açıkladı (3)

'ALACAKLARIHER İKİ KARARA DA SAYGILIYIZ'

Antalya´nın Manavgat ilçesindeki bir otelde CHP´li milletvekilleriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grubu 28´inci Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık yaptı. Toplantı sonunda yerel seçim için İYİ Parti ile ittifak yapılıp yapılmayacağına ilişkin açıklama yapan Özel, 4 Aralık Pazartesi gününü işaret etti. İYİ Parti´nin pazartesi günü toplanacak Genel İdare Kurulu´nda (GİK) alacağı karar sonrası çalışmalarına yön vereceklerini ifade eden CHP´li Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi, önümüzdeki dönemde seçimlere yüksek moralle ve motivasyonla gitmekte olduğunun farkında. Ancak kazanmak yetmez, daha iyi kazanmak lazım. Belediye meclislerinde çoğunluğu sağlamak lazım. Çoğunluğu sağlamak yetmez, farkı açmak lazım. Bunlar için de mutlaka kazan kazan içinde olmak lazım. O sebeple İYİ Parti´yle bir görüşmemiz olmuştu, Genel İdare Kurulu´na götüreceklerini söyledi sayın genel başkan. Kurulun kararını bekliyoruz. Alacakları her iki karara da saygılıyız. İttifak, daha doğrusu işbirliği kararı alırlarsa oturacağız, konuşacağız. Eski kararlarını sürdürmeye karar verirlerse buna da saygı duyacağız. Önümüze bakacağız" dedi.

Özel, CHP´nin örgütleriyle, belediye başkanlarıyla ve milletvekilleriyle çok yüksek bir motivasyonu yakaladığını da kaydederek ilerleyen günlerde her şeyin biraz daha iyiye gideceğini söyledi.

Özel, açıklamanın ardından otelden ayrılarak Ankara'ya hareket etti.