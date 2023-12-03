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        CHP Genel Başkanı Özel, Antalya'da konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesine ilişkin, İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun kararını beklediklerini belirterek, "Alacakları her iki karara da saygılıyız. İttifak, daha doğrusu işbirliği kararı alırlarsa oturacağız, konuşacağız. Eski kararlarını sürdürmeye karar verirlerse buna da saygı duyacağız, önümüze bakacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 20:23 Güncelleme: 03.12.2023 - 20:23
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        CHP Genel Başkanı Özel, Antalya'da konuştu:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesine ilişkin, İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun kararını beklediklerini belirterek, "Alacakları her iki karara da saygılıyız. İttifak, daha doğrusu işbirliği kararı alırlarsa oturacağız, konuşacağız. Eski kararlarını sürdürmeye karar verirlerse buna da saygı duyacağız, önümüze bakacağız." dedi.

        Özel'in başkanlığında, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı sona erdi.

        Özel, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'nin yerel seçimlere yüksek moral ve motivasyonla hazırlandığını bildirdi.

        İYİ Parti ile ittifak konusunda yarını beklediklerini dile getiren Özel, şunları söyledi:

        "Kazanmak yetmez daha iyi kazanmak lazım, belediye meclislerinde çoğunluğu sağlamak lazım, çoğunluğu sağlamak yetmez, farkı açmak lazım. Bunlar için de mutlaka kazan kazan içinde olmak lazım. O sebeple İYİ Parti ile bir görüşmemiz olmuştu, Genel İdare Kurulu'na götüreceklerini söylediler Sayın Genel Başkan. Kurulun kararını bekliyoruz. Alacakları her iki karara da saygılıyız. İttifak, daha doğrusu işbirliği kararı alırlarsa oturacağız, konuşacağız. Eski kararlarını sürdürmeye karar verirlerse buna da saygı duyacağız, önümüze bakacağız."

        CHP'nin örgütleriyle, belediye başkanlarıyla ve milletvekilleriyle çok yüksek bir motivasyon yakaladığını aktaran Özel, bu motivasyonun ileriki günlerde daha iyiye doğru gideceğine inandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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