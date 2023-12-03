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        CHP'de milletvekilleri yerel seçimler için illerde mülakat yapacak

        CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, yerel seçimler için 90 milletvekilinin bu hafta 40 ilde aday adaylarıyla mülakat yapacaklarını ve halkla görüşeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 17:54 Güncelleme: 03.12.2023 - 17:58
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        CHP'de milletvekilleri yerel seçimler için illerde mülakat yapacak
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        CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, yerel seçimler için 90 milletvekilinin bu hafta 40 ilde aday adaylarıyla mülakat yapacaklarını ve halkla görüşeceklerini söyledi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde 3 gündür süren CHP TBMM Grubu 28'inci Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı sona erdi.

        Köksal, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda kurultay süreci, meclis gündemi ve bütçe çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yaptıklarını belirtti.

        Dünkü toplantıda 37 milletvekilinin söz alarak görüş ve önerilerini bildirdiğini anlatan Köksal, şunları söyledi:

        "Yargı krizine ilişkin Genel Başkan Yardımcımız Gökçe Gökçen'in sunumu yapıldı, atacağımız adımlarla ilgili milletvekili arkadaşlarımızın görüş ve önerileri alındı. TBMM Genel Kurulu'nda 21 gün 500 saat süren bir adalet nöbetimiz vardı, o adalet nöbetini sonlandırarak bu toplantıya geldik. Yargı kriziyle ilgili önümüzdeki süreçte CHP olarak nasıl bir adım atacağımıza ilişkin kararımızı da kısa sürede vermiş olacağız."

        Toplantıda gölge kabine üyeleri ile milletvekillerinin çalışmalarına ilişkin de kararlar alındığını bildiren Köksal, her açıdan faydalı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        - 90 milletvekili 40 ile görevlendirildi

        Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında yerel seçim mücadelesini kamptan sonra topyekun başlatacaklarını anlatan Köksal, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "90 milletvekili arkadaşımız bu hafta 40 ile görevlendirilecekler ve bu 40 ilde, ilçelerinde, kasabalarında, aday adayı olan arkadaşlarımızla mülakatlar yapacaklar. Örgütümüzle, sivil toplum örgütleriyle, kanaat önderleriyle, halkla görüşerek en doğru adayın tespiti açısından ellerinden geleni yapacaklar. Daha sonra geri kalan illerimize de aynı şekilde milletvekili görevlendirmelerimiz devam edecek. Milletvekillerimiz, belediye başkan adaylarının belirlenmesi sürecinde belli standartlar dahilinde bu mülakatları yapacaklar."

        Köksal, toplantıda mülakat kriterleriyle ilgili de milletvekillerinin bilgilendirildiğini söyledi.

        CHP olarak amaçlarının yerel seçimde en fazla belediyeyi kazanmak ve en fazla oyu alabilecek bir mücadeleyi sürdürmek olduğunu dile getiren Köksal, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Erdoğan 'muhalefetin adayı kim?' diye soruyordu. Şimdi bugün yerel seçim yaklaşırken İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin gibi büyük şehirlerde bırakın kazanmayı Cumhuriyet Halk Partisi adayların karşısında 'daha az nasıl fark yiyebilirim' şeklinde aday belirlemeye doğru evrildiğini görüyoruz Erdoğan'ın. Ve şunu söylüyoruz. 31 Mart akşamı Erdoğan çok üzülecek. Çünkü bizim elimizden 11 büyükşehri alamayacağı gibi biz AKP'nin elinde bulunan belediyeleri de alacağız ve Cumhuriyet Halk Partisine tarihi bir zaferle yerel seçimlerden çıkacağız. 1 Nisan'da Türkiye'de her şey çok güzel olacak."

        Burcu Köksal, daha önce CHP ile tanışmayan il ve ilçe belediyelerini de CHP ile tanıştırmak istediklerini bildirdi.

        CHP TBMM Grubu 28'inci Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı sonrası Özel'in başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı, basına kapalı olarak başladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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